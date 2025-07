Não tem terra em casa? Conheça 5 plantas fáceis de cuidar que crescem na água

Algumas plantas não precisam de terra e um ambiente grande para crescer. Na verdade, tudo que elas precisam é um copo d’água.

A hidroponia representa uma forma moderna, sustentável e prática de cultivar plantas sem o uso do solo, utilizando apenas água enriquecida com nutrientes. Essa técnica, cada vez mais adotada em ambientes urbanos, permite o cultivo eficiente em espaços reduzidos, como varandas, apartamentos e até cozinhas.

Além de reduzir o uso de agrotóxicos, a hidroponia também economiza água, pois o sistema mantém os nutrientes circulando diretamente nas raízes, sem desperdícios. Outra vantagem importante é o controle maior sobre as condições de crescimento, o que melhora a qualidade e a produtividade das plantas.

Com o avanço da tecnologia e o aumento da busca por práticas sustentáveis, cultivar plantas diretamente na água se tornou uma excelente alternativa para quem deseja ter mais verde em casa. É interessante ver espécies ideais para esse tipo de cultivo e como cuidar delas.

5 plantas que crescem na água para ter em casa

Algumas plantas se adaptam muito bem ao cultivo em água, dispensando o uso de terra e facilitando a manutenção. Essa prática oferece praticidade, beleza e um toque natural para qualquer ambiente interno. Com vasos de vidro, recipientes recicláveis e apenas água limpa, você pode criar arranjos vivos.

Jiboia

A jiboia é uma das plantas mais populares para cultivo em água devido à sua resistência e beleza ornamental. Suas folhas em formato de coração, com tons verdes e manchas claras, tornam qualquer espaço mais agradável.

Basta cortar um ramo com pelo menos dois nós e colocá-lo em um recipiente com água limpa. Posicione em local com luz indireta e troque a água semanalmente. A planta enraíza com facilidade e pode crescer bastante, podendo ser conduzida como trepadeira ou pendente, conforme o ambiente.

Pau-d’água

O pau-d’água, também conhecido como dracena, é uma planta robusta e elegante, perfeita para vasos com água. Seu caule firme e folhas longas criam um visual moderno e sofisticado. Para cultivá-lo, corte um pedaço do tronco com algumas folhas e mantenha em um recipiente com água que cubra a base.

A planta se desenvolve bem em locais iluminados, mas sem sol direto, então é ideal para ser colocada dentro de casa. Além disso, troque a água a cada sete dias e limpe o recipiente para evitar o acúmulo de resíduos.

Espada-de-são-jorge

A espada-de-são-jorge é uma planta resistente e símbolo de proteção, muito utilizada na decoração e também em rituais culturais. Ela cresce com facilidade em água, especialmente quando mantida em ambientes internos com luz indireta.

Corte algumas folhas diretamente da base e coloque em um recipiente que sustente o peso da planta. Troque a água regularmente, mantendo sempre o nível suficiente para cobrir a parte inferior da folha. Essa espécie não exige adubação constante, o que a torna ideal para iniciantes.

Singônio

O singônio possui folhas em formato de seta e apresenta variações de cor que vão do verde ao rosado, o que garante um visual delicado e atrativo. Ele se adapta bem ao cultivo em água, desde que receba luz indireta e fique protegido de correntes de ar.

Para cultivá-lo, corte um ramo com raízes ou nós aparentes e mergulhe em um recipiente transparente, permitindo o crescimento das raízes. A troca de água semanal e a limpeza do recipiente são suficientes para mantê-lo saudável e bonito.

Hera-inglesa

A hera-inglesa é uma planta trepadeira de crescimento rápido, com folhas pequenas e decorativas que funcionam bem em vasos com água. Escolha ramos jovens com pelo menos dois nós e mergulhe na água, mantendo sempre em local iluminado, mas sem exposição solar direta.

Essa planta aprecia ambientes frescos e úmidos, sendo excelente para banheiros ou cozinhas bem ventiladas. Com cuidados simples, a hera se desenvolve vigorosamente e pode ser moldada conforme o espaço disponível.

Cuidados extras com suas plantas aquáticas

Mesmo que o cultivo em água simplifique muitos aspectos do cuidado com plantas, ele ainda exige atenção para garantir que as espécies cresçam de forma saudável e duradoura. A seguir, veja dicas essenciais para manter suas plantas sempre bonitas.

Troque a água regularmente e use água filtrada se possível : A água parada acumula resíduos e pode favorecer o crescimento de fungos e bactérias. Troque o líquido uma vez por semana e prefira água sem cloro para proteger as raízes.

: A água parada acumula resíduos e pode favorecer o crescimento de fungos e bactérias. Troque o líquido uma vez por semana e prefira água sem cloro para proteger as raízes. Limpe os recipientes com frequência : Acúmulo de lodo ou sujeira no vidro interfere na saúde da planta. Lave os vasos com esponja e água corrente a cada troca, evitando o uso de detergentes fortes.

: Acúmulo de lodo ou sujeira no vidro interfere na saúde da planta. Lave os vasos com esponja e água corrente a cada troca, evitando o uso de detergentes fortes. Mantenha as raízes submersas, mas sem afogar a planta : Apenas a parte inferior dos caules ou raízes deve ficar imersa. Evite encher o recipiente até a borda, pois o excesso de umidade nas folhas pode provocar apodrecimento.

: Apenas a parte inferior dos caules ou raízes deve ficar imersa. Evite encher o recipiente até a borda, pois o excesso de umidade nas folhas pode provocar apodrecimento. Deixe em local iluminado, mas sem sol direto : As plantas aquáticas precisam de luz para realizar fotossíntese, mas o sol direto pode aquecer demais a água ou queimar as folhas. Escolha um local com claridade natural e boa ventilação.

: As plantas aquáticas precisam de luz para realizar fotossíntese, mas o sol direto pode aquecer demais a água ou queimar as folhas. Escolha um local com claridade natural e boa ventilação. Utilize fertilizante líquido ocasionalmente: Algumas espécies podem se beneficiar de adubação diluída na água, especialmente se ficarem muitos meses no mesmo recipiente. Use com moderação e siga a dosagem indicada para hidroponia.

