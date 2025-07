Fake trailer traz Johnny Cage de Mortal Kombat II em ação

A Warner Bros. divulgou um trailer fictício de um filme dentro do filme intitulado “Uncaged Fury”, que faz parte do universo de Mortal Kombat e traz o personagem Johnny Cage, interpretado por Karl Urban. O trailer, que captura a estética dos tradicionais filmes de ação dos anos 90, vai ao ar antes do trailer oficial de Mortal Kombat II, que será lançado em 17 de julho.

No vídeo, é possível ver elementos que remetem a clássicos filmes de ação da época, como os estrelados por Steven Seagal e Jean-Claude Van Damme. A narração apresenta frases divertidas, como “Eles o irritaram… Eles mexeram nas suas sombras… Deveriam ter trazido mais caras”. O trailer também apresenta logos de outras produções fictícias de Johnny Cage, como “Cool Hand Cage”, “Hard to Cage” e “Rebel Without a Cage”. Esses filmes, assim como “Uncaged Fury”, foram “produzidos” pela New Line Cinema, o estúdio que produziu os filmes de Mortal Kombat nos anos 90 e o reboot recente.

O enredo do trailer mostra uma intensa luta de artes marciais em um depósito, com Johnny Cage enfrentando capangas vestidos com moda típica dos anos 90. Momentos de ação incluem saltos acrobáticos e o famoso bordão do personagem: “showtime!” Após derrotar os capangas, Johnny é surpreendido por uma mulher vestida de vermelho, armada com um lança-rojões. Em uma cena exagerada, ele salta alto o suficiente para evitar um míssil que, por sua vez, acaba atingindo um helicóptero.

Um detalhe sutil que conecta esse trailer ao universo de Mortal Kombat é o logo da franquia que aparece rapidamente ao final. A estreia de Mortal Kombat II nos cinemas está marcada para 24 de outubro de 2025.