Nissan reduz preço do Kicks Platinum 2026 em R$ 19.010 para PcD

Durante julho, o novo Nissan Kicks Platinum 2026 está em destaque com condições imperdíveis para vendas diretas. Essa versão conta com isenção de IPI no valor de R$ 3.090 e um bônus de R$ 15.920, que só a Nissan está oferecendo. Vale a pena ficar de olho!

Os preços que estamos vendo são para as cores sólidas, mas se você quer um toque a mais com a pintura metálica ou perolizada, vai precisar investir mais R$ 2.150. E aquele teto de cor diferente que é a cara do Kicks Platinum? Ele custa R$ 3.150 a mais. É um detalhe que pode deixar seu carro ainda mais estiloso.

Vem saber mais sobre o preço do Kicks! A versão Platinum 1.0 Turbo com câmbio automático tem um preço sugerido de R$ 199 mil. Mas, se você é PcD, consegue levar por R$ 179.990 — um desconto de R$ 19.010! Essas informações foram confirmadas pela Fipe Carros, então pode confiar.

O Kicks agora tem uma plataforma mais moderna, a CMF-B High Spec, que traz mais tecnologia e segurança. Um dos pontos altos é a estreia do motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que também é usado no Renault Kardian. Esse motor é um verdadeiro biju, entregando até 125 cv quando abastecido com etanol (ou 120 cv com gasolina) e torque de 22,4 kgfm a partir das 2.500 rotações. O câmbio automático de seis marchas é uma mão na roda, com dupla embreagem que aumenta a durabilidade e desempenho.

Falando em economia, segundo o Inmetro, o novo Kicks faz 11,7 km/l na cidade e 14,3 km/l na estrada usando gasolina. Com etanol, os números caem um pouco, chegando a 8,3 km/l e 9,9 km/l, respectivamente.

Agora vamos às medidas! O SUV ficou um pouco maior: são 4,37 metros de comprimento (um aumento de 6 cm), 2,66 m de entre-eixos (mais 4 cm), 1,80 m de largura (crescendo 4 cm) e 1,63 m de altura (um acréscimo de 2 cm). O porta-malas, que já era bom, agora tem 470 litros — espaço suficiente para aquela viagem de fim de semana com a família.

O Kicks Platinum 2026 vem equipado com faróis Full LED e projetor, rodas de liga leve de 19 polegadas, um painel digital de 12 polegadas e volante com um acabamento de encher os olhos. Entre outras coisas, ele traz sensor de estacionamento dianteiro e um sistema de som com seis alto-falantes.

Conforto é fundamental! O modelo vem com seis airbags, ar-condicionado digital, borboletas no volante para troca de marcha (as famosas paddle shifts), freio de estacionamento eletrônico, e uma central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. E não faltam detalhes práticos, como câmera de ré e volante ajustável em altura e profundidade.

Na parte da segurança, o Kicks não decepciona. São entradas USB-C para quem viaja atrás, alerta de permanência em faixa, controle de tração e estabilidade, monitoramento da pressão dos pneus, e faróis e lanternas em LED com ajuste de altura. É tudo que a gente espera de um SUV moderno.

Então, se você está pensando em um carro que combine estilo, conforto e tecnologia, o Nissan Kicks Platinum 2026 merece sua atenção. Ele chega arrasando!