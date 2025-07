Nissan Qashqai lidera ranking de SUVs no Reino Unido

O mercado automotivo do Reino Unido está em alta, com o junho de 2025 marcando o melhor mês desde 2019. Segundo dados da SMTT, foram vendidos 191.316 veículos, um aumento de quase 7% em relação ao mesmo mês do ano passado. É bom saber que, mesmo lá, as novidades nos carros estão acelerando.

Dos veículos vendidos, 47.359 eram elétricos, representando 24,8% do total. É um avanço e tanto, com um crescimento de 39% em comparação ao ano anterior. Já os modelos a gasolina, que ainda reinam, somaram 88.029 unidades, mas tiveram uma leve queda de 4,2%. No primeiro semestre todo, somaram-se 1.042.219 unidades, um crescimento de 3,5%. Para quem dirige por estradas longas, a popularidade dos elétricos é uma boa notícia — menos tempo parada para reabastecer e mais quilômetros rodados.

Montadoras em Destaque

Quando falamos das montadoras, a Volkswagen não para de surpreender, conquistando sua 25ª liderança consecutiva com 16.964 unidades vendidas. A BMW ficou em segundo, com 12.726, seguido pela Ford e Hyundai, ambos se destacando no mercado. A Hyundai, por sinal, fez sua estreia como quarta colocada, vendendo 10.109. Essas marcas têm investido pesado em modelos que agradam os consumidores, e quem já teve a oportunidade de dirigir um desses sabe como a experiência pode variar de acordo com a marca.

Aqui destaca-se também a Peugeot, que viu suas vendas crescerem 77% com 8.057 unidades. Para uma montadora que ficou em evidência, a BYD, com 4.583, segue sua trajetória firme entre as 20 mais vendidas.

Os Modelos Mais Vendidos

No setor dos modelos, o Nissan Qashqai foi o campeão de vendas, garantindo sua liderança com 5.008 unidades. O Ford Puma, muito querido, vendeu 4.419 e teve uma alta de quase 40% em relação ao ano passado. O Tesla Model Y, com seu design moderno e tecnologia inovadora, conquistou 4.181 compradores — e não é à toa, quem dirige um Tesla sabe como a combinação de conforto e performance encanta.

A briga pelo top 4 foi apertada. O Vauxhall Corsa vendendo 3.583 unidades, ficou à frente do MG ZS com 3.567 — que, curioso, é a primeira vez que aparece no top vendas este ano. O pé na estrada de muitos motoristas percebe como o mercado muda a cada mês.

Números Finais

Dando uma olhada geral, o mercado continua aquecido e cheio de opções atrativas. A movimentação entre as montadoras e modelos mostra que o consumidor tem mais alternativas para escolher, e isso é ótimo para nós, apaixonados por carros. Afinal, cada novo modelo que chega traz promessas de inovação e estilo.