Motos mais vendidas em julho de 2025 segundo a Fipe

Até 20 de julho, a Honda CG 160 liderava com força o mercado brasileiro de motos, com impressionantes 27.992 unidades vendidas no mês, um aumento de 17% em relação a junho, segundo a Fenabrave. No total de 2025, essa belezura já emplacou mais de 252 mil motos. Quem não admira essa máquina!

Em segundo lugar, temos a Honda Biz, que emplacou 15.183 unidades, marcando um crescimento de 7% em relação ao mês anterior. Logo atrás, no terceiro lugar, a Honda NXR 160 Bros marcou presença com 13.047 emplacamentos, quase colada na Honda Pop 110i, que contabilizou 12.810 unidades. Essas motos se destacam pela versatilidade e custo-benefício, não é mesmo?

Outro destaque é a Sport 110i, da Mottu, que também fez bonito, vendendo 6.161 unidades. Para fechar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, que registrou um aumento de 29% em vendas, com 4.471 motos emplacadas. No acumulado do ano, esse modelo já chegou a 34.133 unidades. É pra ficar de olho!

Na sétima colocação, a Honda CB 300F subiu com 3.730 unidades, um crescimento de 31% em comparação a junho. A Honda PCX 160 aparece logo em seguida, com 3.083 emplacamentos. Avançando na lista, a Honda XRE 190 vendeu 2.548 unidades e, para completar o top 10, a Honda Sahara 300 com 2.534 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 27.992 2º Honda Biz 15.183 3º Honda NXR 160 Bros 13.047 4º Honda Pop 110i 12.810 5º Sport 110i 6.161 6º Yamaha YBR 150 4.471 7º Honda CB 300F 3.730 8º Honda PCX 160 3.083 9º Honda XRE 190 2.548 10º Honda Sahara 300 2.534

Esse ranking que você viu é fruto da análise do Fipe Carros com dados da Fenabrave. Não dá pra negar que a Honda tá dominando, mas vale a pena acompanhar as novidades da Yamaha e outras marcas.

E aí, qual dessas motos te deixou mais curioso? Se você já testou alguma, vale compartilhar a experiência!