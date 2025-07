Jeep oferece Renegade Sahara com desconto de R$ 19.123 para PcD

O Jeep Renegade Sahara está oferecendo condições especiais para o pessoal PcD neste mês de julho, através do programa de vendas diretas. Essa versão topo de linha é super equipada e traz uma lista cheia de itens legais, além de um porta-malas com capacidade de 320 litros e um tanque de 55 litros. Um ponto que vale a pena destacar é a isenção total de IPI, que faz uma diferença e tanto no bolso, ainda mais com um bônus bacana que a fábrica está oferecendo.

Nas concessionárias, a equipe está pronta para esclarecer todas as dúvidas sobre as condições para as pessoas com deficiência. É importante ficar ligado nas orientações sobre como começar todo o trâmite de compra, desde a documentação necessária até os prazos que você deve considerar. Isso inclui também as opções de financiamento que podem facilitar a aquisição do seu novo Renegade.

Desconto Imperdível

O modelo Sahara T270 AT6 4×2 tem um preço padrão de R$ 172.190,00, mas quem se encaixa nas regras para a isenção de impostos pode levar para casa por apenas R$ 153.066,23. Isso dá uma economia de R$ 19.123,77! Vale sempre checar essas informações diretamente com as concessionárias, como a Jeep ViaSul, que confirma essa promoção.

Conforto e Tecnologia

O Jeep Renegade Sahara não decepciona quando o assunto é conforto. Ele já vem de fábrica com faróis que acendem automaticamente, volante ajustável em altura e profundidade e uma central multimídia de 8,4 polegadas, que é compatível com tanto com Android Auto quanto com Apple CarPlay via Bluetooth. Além disso, tem ar-condicionado digital com duas zonas e bancos de couro que dão um toque todo especial.

Se você já pegou estrada em um dia ensolarado, sabe como é importante ter faróis bons que se adaptam à luz externa. E nesse modelo, tudo isso está garantido!

Segurança em Primeiro Lugar

Na segurança, o Renegade traz recursos como controle de estabilidade e tração, que ajudam a evitar capotamentos, e uma câmera de ré que é uma mão na roda em manobras. A direção é elétrica, e há ainda entradas USB para os passageiros do banco de trás. Um detalhe que não pode passar batido é o estepe tipo emergencial, que pode ser uma boa opção em caso de imprevistos.

Os faróis são Full LED, tanto os principais quanto os de neblina, e o freio de estacionamento é eletrônico – tudo pra tornar sua experiência ainda mais prática. E quem ama tecnologia vai curtir o painel de instrumentos digital de 7 polegadas, que permite várias personalizações!

Um Pacote Completo

E não para por aí! O Renegade Sahara ainda tem um leitor de placas de trânsito, rodas de liga leve aro 18, seis airbags (frontal, lateral e de cortina), sensor de chuva e sensores de estacionamento na frente e atrás. O som é de alta qualidade, com seis alto-falantes e conectividade via USB e Bluetooth. Para completar o pacote, o SUV conta com teto solar panorâmico elétrico (Command View) e o acabamento do teto em preto.

Modelos e Preços do Jeep Renegade Sahara para PcD

Modelo Preço de tabela Preço para PcD Descontos Sahara T270 AT6 4×2 R$ 172.190,00 R$ 153.066,23 R$ 19.123,77

É sempre bom ficar por dentro dessas oportunidades, especialmente se você está pensando em trocar de carro ou quer aproveitar as condições especiais. O mundo automotivo está sempre cheio de novidades, e um modelo como o Renegade Sahara só vem a agregar sua experiência ao volante!