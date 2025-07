Jeep Commander Overland com desconto de R$ 58 mil para CNPJ

O Jeep Commander Overland Hurricane 4×4 de 2025 tá dando o que falar, especialmente para os microempreendedores e produtores rurais. Se você tem um CNPJ ativo e Inscrição Estadual válida, pode aproveitar uma oferta irresistível: o preço lá em cima, de R$ 323.990, cai para R$ 265.672. Ou seja, uma economia de R$ 58.318! Essa oportunidade vale até 31 de julho de 2025 e só é válida nas concessionárias Jeep espalhadas pelo Brasil.

Essas condições específicas são parte do programa de vendas diretas, então, se você não se encaixa nessa categoria — como taxistas ou pessoas físicas —, fica de fora. Mas não se preocupe, os vendedores estão prontos para esclarecer todas as dúvidas sobre documentos e financiamento.

Detalhes que impressionam

O Commander Overland é um SUV de respeito. Ele vem equipado com um motor GME 2.0 turbo, que entrega até 272 cv a 5.200 rpm. Pra quem gosta de sentir o carro "empurrar" na hora da aceleração, esse é aquele tipo de desempenho que deixa qualquer um feliz na estrada.

Imagine pegar a estrada durante o fim de semana ou atravessar uma trilha, a sensação de controle é incrível. E os 40,8 kgfm de torque a 3.000 rpm fazem com que ele não se abale nas subidas, é potência na medida certa!

Conforto e tecnologia

O painel digital de 10,25 polegadas é um show à parte, permitindo monitorar tudo que acontece no carro de forma clara e rápida. Além disso, o ar-condicionado dual zone é um verdadeiro salvador em dias quentes, com ventilação também pros bancos de trás. Quem dirige muito sabe como isso faz a diferença.

Já a central multimídia de 10,1 polegadas, equipada com o sistema Adventure Intelligence Plus e integração com a assistente Alexa, traz uma modernidade que agrada a qualquer entusiasta. Dar comandos de voz enquanto dirige é um luxo.

Segurança em primeiro lugar

Em termos de segurança, o Commander não decepciona. O carro vem com direção elétrica, alerta de fadiga, faróis em LED e até uma câmera de ré. E como muitos já perceberam, um bom SUV deve ter os bancos confortáveis, e esse não deixa a desejar: com acabamentos em couro e material Suede marrons, ele tem tudo pra deixar a viagem agradável.

Tabela de preços do Jeep Commander 2025

Versões Preço de tabela Preço CNPJ Desconto Overland 2.0T Hurricane 4×4 R$ 323.990,00 R$ 265.672,00 R$ 58.318,00

Então se você está pensando em trocar de carro e se encaixa nesse perfil, é o momento certo! Afinal, nada como um bom Jeep para encarar as estradas e as aventuras do dia a dia.