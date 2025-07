Citroën Basalt Shine tem desconto de R$ 16.711 para PcD

Durante o mês de julho, a Citroën lançou uma campanha bem bacana com condições especiais para o público PcD que está na busca por um carro novo com isenção de impostos. O grande destaque desse mês é o Basalt na versão topo de linha Shine. Esse modelo vem com isenção total de IPI e ainda conta com um desconto adicional dado pela fábrica.

Para quem quer aproveitar essa oportunidade, o primeiro passo é apresentar um laudo médico. Esse documento precisa ser emitido pelo Detran ou Ciretran da sua cidade e deve comprovar a deficiência, além de especificar se o veículo vai precisar de alguma adaptação. Depois, é só solicitar as isenções de impostos. Para o ICMS e IPVA, você vai tratar isso com a Receita Estadual, enquanto o IPI e IOF são negociados na Receita Federal.

Uma coisa importante: o Basalt Shine passa do limite de R$ 120 mil que é o teto para a isenção proporcional de ICMS. Portanto, esse desconto não se aplica a ele. O preço normal do Basalt Shine 1.0 T200 CVT é de R$ 122.100, mas para o público PcD que opta pela venda direta, o valor cai para R$ 105.389 — isso dá uma redução significativa de R$ 16.711. A Citroën confirmou todas essas informações.

Ao levantar o capô, o que encontramos? O Citroën Basalt Shine conta com um motor 1.0 turbo que entrega até 130 cv e um torque de 20,4 kgfm, tudo isso trabalhando em conjunto com uma transmissão automática de 7 marchas.

Com um tamanho bem legal, o Basalt Shine tem 4,35 metros de comprimento, 1,76 m de largura e 1,59 m de altura. O entre-eixos é de 2,65 m, oferecendo um espaço confortável para os ocupantes. E se você está pensando em bagagens, o porta-malas comporta 470 litros, o que é bem prático para viagens.

Falando em tecnologia e conforto, o SUV vem equipado com uma central multimídia de 10 polegadas e suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Além disso, tem câmera de ré, luzes diurnas de LED, painel digital de 7 polegadas, quatro airbags (frontal e lateral), retrovisores com ajuste elétrico e uma direção elétrica com ajuste de altura. E para os amantes de som, são seis alto-falantes para garantir que a trilha da viagem seja sempre animada.

O Basalt também não economiza em detalhes e vem com sensor de ré, rodas de liga leve diamantadas aro 16, controle de cruzeiro com limitador de velocidade, ar-condicionado automático, bancos e volante com acabamento premium, faróis de neblina e encostos de cabeça traseiros.

Se você tem interesse no Basalt Shine para PcD em julho de 2025, aqui vão os detalhes que você precisa saber:

Configuração Preço geral Preço para PcD Descontos Shine 1.0 T200 CVT R$ 122.100,00 R$ 105.389,00 R$ 16.711,00

Com tanto conforto e tecnologia, não é à toa que o Basalt Shine está chamando a atenção!