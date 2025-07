Chevrolet apresenta mudanças impactantes no novo Tracker

O Chevrolet Tracker 2026 chega ao Brasil com importantes atualizações, reafirmando sua popularidade entre os SUVs compactos. Lançado em julho de 2025, o modelo apresenta um design renovado e inovações tecnológicas, além de ajustes em sua mecânica para se adequar às novas normas de emissões e tributação. A produção acontece em São Caetano do Sul, São Paulo, e o Tracker compete com modelos como Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e Honda HR-V.

Mudanças no Design

O novo Tracker adota a linguagem visual mais agressiva da Chevrolet, destacando-se na frente com faróis de LED em dois blocos. As luzes diurnas estão posicionadas na parte superior e os faróis principais na parte inferior, seguindo o estilo de outros veículos da marca, como a Montana e a Spin. A grade frontal, em formato hexagonal, foi ampliada e conta com detalhes em colmeia, proporcionando uma sensação de robustez. O para-choque também foi redesenhado, melhorando a aerodinâmica com a adição de air curtains.

Na parte traseira, as lanternas de LED têm um novo design, com um acabamento escurecido na versão RS, que também se destaca pelos emblemas em preto e rodas de 17 polegadas. As dimensões do veículo mantêm-se inalteradas: 4,27 metros de comprimento, 1,79 metros de largura, 1,62 metros de altura e 2,57 metros de entre-eixos, com capacidade do porta-malas de 393 litros.

Novidades em Tecnologia

O interior do Tracker 2026 foi modernizado, apresentando um cockpit virtual que inclui um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia de 11 polegadas, semelhante à do modelo Spin. O sistema MyLink agora suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio e oferece Wi-Fi nativo para até sete dispositivos. O OnStar recebeu melhorias, incluindo a função de Acompanhamento Seguro, que permite monitoramento remoto e assistência 24 horas.

Outras características do interior incluem bancos ergonômicos com revestimento em couro nas versões superiores, um ar-condicionado mais eficiente e um teto solar panorâmico disponível nas versões Premier e RS. Assistências de condução, como frenagem autônoma e alerta de ponto cego, foram adicionadas nas versões mais completas.

Versões e Preços

O Tracker 2026 está disponível em cinco versões, todas equipadas com câmbio automático de seis marchas:

1.0 AT : R$ 119.900, motor 1.0 Turbo (115 cv), com multimídia de 8", ar-condicionado, 6 airbags e rodas de 16".

: R$ 119.900, motor 1.0 Turbo (115 cv), com multimídia de 8", ar-condicionado, 6 airbags e rodas de 16". 1.0 LT : R$ 154.090, motor 1.0 Turbo (115 cv), chave presencial, multimídia de 11", câmera de ré e rodas de 17".

: R$ 154.090, motor 1.0 Turbo (115 cv), chave presencial, multimídia de 11", câmera de ré e rodas de 17". 1.0 LTZ : R$ 169.490, motor 1.0 Turbo (115 cv), sensores de estacionamento, acabamento refinado e alerta de colisão.

: R$ 169.490, motor 1.0 Turbo (115 cv), sensores de estacionamento, acabamento refinado e alerta de colisão. 1.2 Premier : R$ 189.590, motor 1.2 Turbo (141 cv), teto solar, couro bege, carregador por indução e faróis full LED.

: R$ 189.590, motor 1.2 Turbo (141 cv), teto solar, couro bege, carregador por indução e faróis full LED. 1.2 RS: R$ 190.590, motor 1.2 Turbo (141 cv), visual esportivo, rodas pretas e acabamento com costuras vermelhas.

Há também uma edição especial chamada 100 Anos, que celebra o centenário da Chevrolet no Brasil, disponível na cor Azul Noronha e com acabamentos exclusivos.

Mudanças Mecânicas

O Tracker 2026 mantém os motores 1.0 turbo flex e 1.2 turbo flex. O motor 1.0 foi recalibrado para 115 cv e 18,9 kgfm, enquanto o 1.2 gera 141 cv e 22,9 kgfm. Ambas as versões têm injeção direta e câmbio automático. A redução de potência no motor 1.0 foi implementada para se adequar ao Programa de Carro Sustentável do governo, que busca promover a eficiência energética e ajudar na competitividade de preços.

A correia dentada foi aprimorada, utilizando material mais resistente e com uma nova garantia de 240.000 km. A suspensão e a direção elétrica também foram otimizadas para melhorar o conforto ao dirigir, especialmente em estradas irregulares.

Consumo de Combustível

De acordo com medições do Inmetro, o consumo do Tracker é:

1.0 Turbo : 13,8 km/l (gasolina na estrada) e 11,5 km/l (etanol na cidade).

: 13,8 km/l (gasolina na estrada) e 11,5 km/l (etanol na cidade). 1.2 Turbo: 11 km/l (gasolina na cidade) e 9,7 km/l (etanol na estrada).

Situação do Sistema Híbrido

Embora se esperasse uma versão híbrida leve de 48V, esse recurso foi adiado para 2026. A Chevrolet decidiu focar nos motores recalibrados para cumprir as novas exigências e manter os preços acessíveis. Futuramente, a marca planeja lançar modelos elétricos como Spark EUV e Captiva EV, que devem chegar ao mercado em 2025.

Posicionamento no Mercado

Com preços variando de R$ 119.900 a R$ 190.590, o Tracker 2026 é competitivo em relação a outros SUVs, como o Hyundai Creta e o Volkswagen T-Cross. A versão destinada a pessoas com deficiência (PcD), com isenção de IPI, está disponível a R$ 119.990, ampliando seu público-alvo.

A garantia de cinco anos, sem limite de quilometragem, e a produção local em uma fábrica modernizada reforçam a credibilidade do modelo. Com um total de 69.401 unidades vendidas em 2024, o Tracker continua a ser um dos líderes de vendas no Brasil.

Impacto do Modelo

O Chevrolet Tracker 2026 representa uma estratégia da marca para retomar a liderança no segmento de SUVs compactos, que foi perdida em 2023. Com um design atraente e tecnologia de ponta, o modelo busca atender às demandas dos consumidores por conectividade, conforto e eficiência. Essa combinação de características faz do Tracker 2026 uma opção interessante para quem procura um SUV moderno e funcional em 2025, enquanto a Chevrolet se prepara para um futuro mais elétrico.