Resolva a queda de cabelo em casa com estes 5 remédios caseiros: é tiro e queda!

A queda de cabelo é um problema que atinge cerca de 42 milhões de pessoas no Brasil. Felizmente, há formas de evitá-la.

A queda de cabelo, conhecida cientificamente como eflúvio, é um processo natural do organismo em que os fios se renovam. No entanto, quando esse processo se intensifica além do considerado normal — cerca de 100 fios por dia —, pode indicar um desequilíbrio.

Diversos fatores provocam esse aumento, como estresse, alterações hormonais, má alimentação, doenças autoimunes, uso de medicamentos ou até agressões externas aos fios, como química ou calor excessivo. Independentemente da causa, o enfraquecimento capilar afeta a autoestima e a saúde emocional.

Por isso, buscar formas naturais de prevenir ou controlar esse problema se tornou cada vez mais comum. Com ingredientes simples e acessíveis, é possível cuidar dos cabelos em casa de forma segura e eficaz, sem se preocupar em ficar careca.

5 remédios caseiros para evitar a queda de cabelo

Alguns ingredientes presentes na cozinha oferecem nutrientes valiosos para fortalecer o couro cabeludo e estimular o crescimento capilar. Esses remédios caseiros, quando aplicados com frequência e da maneira correta, podem ajudar a reduzir a queda e devolver a vitalidade aos fios.

Babosa (aloe vera)

A babosa possui propriedades hidratantes, cicatrizantes e anti-inflamatórias, que favorecem o fortalecimento da raiz e a regeneração do couro cabeludo.

Passo a passo

Corte uma folha de babosa e extraia o gel com uma colher

Aplique o gel diretamente no couro cabeludo, massageando suavemente

Deixe agir por 30 minutos

Enxágue com água fria e lave com shampoo suave

Repita duas vezes por semana

Óleo de rícino

Rico em ácidos graxos e vitamina E, o óleo de rícino estimula a circulação sanguínea no couro cabeludo e nutre profundamente os folículos capilares.

Passo a passo

Aqueça uma colher de sopa do óleo por poucos segundos

Aplique diretamente na raiz, com massagem circular por 5 minutos

Deixe agir por até duas horas ou durante a noite

Enxágue com água morna e shampoo

Use de uma a duas vezes por semana

Chá de alecrim

O alecrim tem ação antioxidante e estimula a irrigação sanguínea da região capilar, fortalecendo os fios desde a raiz.

Passo a passo

Ferva duas colheres de sopa de alecrim seco em meio litro de água

Espere esfriar e coe o chá

Após lavar os cabelos, aplique o chá diretamente no couro cabeludo

Não enxágue, apenas deixe secar naturalmente

Repita o uso três vezes por semana

Gengibre com óleo de coco

O gengibre possui efeito estimulante e antimicrobiano, enquanto o óleo de coco nutre e hidrata, formando uma combinação poderosa contra a queda.

Passo a passo

Rale um pedaço de gengibre fresco e misture com duas colheres de sopa de óleo de coco

Coe a mistura para obter um líquido concentrado

Aplique no couro cabeludo com massagens circulares

Deixe agir por 30 minutos antes de lavar

Use até duas vezes por semana

Vinagre de maçã

O vinagre de maçã equilibra o pH do couro cabeludo e remove resíduos que bloqueiam os folículos capilares, favorecendo o crescimento saudável.

Passo a passo

Misture uma parte de vinagre com duas partes de água

Após lavar os cabelos, aplique a mistura como último enxágue

Deixe secar naturalmente, sem enxaguar

Use uma vez por semana

Outras dicas para evitar a queda de cabelo

Evite lavar os cabelos com água quente : A temperatura elevada resseca o couro cabeludo e os fios, enfraquecendo a estrutura capilar e favorecendo a queda.

: A temperatura elevada resseca o couro cabeludo e os fios, enfraquecendo a estrutura capilar e favorecendo a queda. Tenha uma alimentação rica em vitaminas e minerais : Nutrientes como ferro, zinco, biotina e vitamina D são fundamentais para a saúde capilar e precisam estar presentes diariamente na dieta.

: Nutrientes como ferro, zinco, biotina e vitamina D são fundamentais para a saúde capilar e precisam estar presentes diariamente na dieta. Reduza o uso de chapinha, secador e produtos químicos : O calor excessivo e as substâncias agressivas danificam os fios, tornando-os quebradiços e mais propensos à queda.

: O calor excessivo e as substâncias agressivas danificam os fios, tornando-os quebradiços e mais propensos à queda. Durma bem e controle o estresse : A falta de sono e o estresse elevam os níveis de cortisol, que afetam diretamente o ciclo de crescimento dos fios.

: A falta de sono e o estresse elevam os níveis de cortisol, que afetam diretamente o ciclo de crescimento dos fios. Evite prender os cabelos com força ou com elásticos apertados: Isso causa tração constante na raiz, favorecendo a quebra e o afinamento capilar, especialmente na região da testa e das têmporas.

Manter esses cuidados de forma consistente ajuda a proteger o couro cabeludo, fortalecer os fios e prevenir a queda de cabelo de maneira natural e eficiente.

