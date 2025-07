Mix lança programa focado na música do Tomorrowland

A partir deste sábado, às 00h, a Mix FM traz uma novidade para os amantes da música eletrônica: o programa Tomorrowland One World Radio. Essa atração promete uma hora recheada de sets especiais, com as músicas dos DJs mais renomados do mundo.

O programa permitirá que os ouvintes conheçam as faixas mais populares nas pistas internacionais, além de apresentar as novidades que estão agitando a cena eletrônica global. A curadoria é feita pelo próprio festival Tomorrowland, que é considerado um dos maiores e mais importantes eventos desse gênero musical.

Para aqueles que apreciam a música eletrônica, o Tomorrowland One World Radio se tornará uma companhia indispensável nas madrugadas de sábado. Os fãs devem ficar atentos e sintonizar na Mix FM para não perder essa oportunidade única. Tune in e aproveite a trilha sonora das melhores festas do planeta!