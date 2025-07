Celulares recomendados para comprar em julho e aproveitar agosto

Chegou o Melhor Momento para Trocar de Celular

Com a chegada do meio do ano, o mercado de smartphones está cheio de ofertas, tornando este período ideal para quem deseja adquirir um novo celular. Os lançamentos do começo de 2025 já não são mais uma novidade e, com isso, os preços se tornaram mais acessíveis. Além disso, começam a surgir as primeiras promoções. Portanto, agora é o tempo perfeito para fazer uma compra inteligente e levar para casa um aparelho de qualidade, sem pagar pelo "preço da novidade".

Em julho de 2025, quem está buscando um novo celular pode escolher entre duas boas opções de compra. A primeira foca no melhor custo-benefício, enquanto a outra oferece a chance de ter um aparelho topo de linha pagando menos. A seguir, apresentamos os campeões de cada categoria.

O que faz um bom celular em julho?

Uma "compra perfeita" em julho não envolve apenas ter o hardware mais potente, mas sim o que chamamos de valor percebido. Isso significa escolher um dispositivo com um preço que condiz com suas características reais, que já foi testado e aprovado por outros usuários e que possui tecnologias que continuarão relevantes por um bom tempo. Portanto, é a combinação de um bom preço, confiabilidade e durabilidade que torna a compra vantajosa.

Qual é a melhor escolha para a maioria?

Para quem busca o melhor pacote pelo preço mais justo, o Samsung Galaxy A56 5G se destaca. Já consolidado como o líder entre os celulares intermediários em 2025, ele oferece um excelente conjunto de recursos que atende perfeitamente às necessidades da maioria dos usuários.

Vantagens do Galaxy A56 5G:

Experiência Premium com Preço Justo: Com design elegante e boa qualidade de construção, ele é uma opção acessível, herdando características da linha S.

Com design elegante e boa qualidade de construção, ele é uma opção acessível, herdando características da linha S. Tela Super AMOLED de 120Hz: A qualidade visual é impressionante, com cores vibrantes e uma fluidez que torna a navegação muito agradável.

A qualidade visual é impressionante, com cores vibrantes e uma fluidez que torna a navegação muito agradável. Câmera com OIS: O sensor principal proporciona fotos nítidas e vídeos estáveis, até mesmo em condições difíceis, graças à estabilização óptica.

O sensor principal proporciona fotos nítidas e vídeos estáveis, até mesmo em condições difíceis, graças à estabilização óptica. Durabilidade: Possui proteção IP67 contra água e poeira, além de várias atualizações de software garantidas pela Samsung, tornando-o uma compra segura.

Desejo de um celular topo de linha com preço mais baixo?

Para quem quer ter a experiência de um celular premium sem pagar o preço de lançamento, a melhor opção é adquirir o modelo de ponta do ano anterior. Em julho de 2025, a resposta a essa busca é o Samsung Galaxy S24 5G. Com a chegada da linha S25, o preço do S24 caiu, mas ele ainda oferece desempenho superior a qualquer celular intermediário de 2025. Também faz um grande diferencial em termos de performance, câmeras e acabamento.

Comparando A56 e S24

Embora ambos os aparelhos sejam excelentes opções, eles atendem a públicos com necessidades diferentes. Confira a comparação:

Característica Samsung Galaxy A56 5G Samsung Galaxy S24 5G Foco Principal Melhor custo-benefício para o dia a dia. Experiência topo de linha com preço reduzido. Desempenho (Processador) Intermediário Premium (Exynos 1580) Topo de Linha (Exynos 2400) Conjunto de Câmeras Excelente com OIS Sistema triplo profissional com zoom óptico de 3x. Ideal Para Usuários que buscam um pacote completo. Usuários exigentes que querem performance e câmeras de alta qualidade. Faixa de Preço R$ 1.800 – R$ 2.200 R$ 3.000 – R$ 3.600

O impacto da Inteligência Artificial na decisão de compra

Um ponto importante a considerar é o impacto da tecnologia de Inteligência Artificial, que é mais efetiva no S24. Embora o A56 tenha algumas funcionalidades de IA, o S24 oferece um pacote mais completo, como pesquisas de imagens, tradução de chamadas em tempo real e ferramentas avançadas de edição de fotos. Esses recursos podem trazer mais produtividade e diversão, justificando parte do investimento adicional.

Resumo

Assim, o meio do ano é um ótimo momento para fazer um upgrade no celular. Se o objetivo é uma compra segura e com excelente retorno, o Galaxy A56 é uma escolha imbatível. Por outro lado, se você busca um celular topo de linha e encontrar uma boa promoção, o Galaxy S24 representa uma grande oportunidade de adquirir esse tipo de aparelho com um preço mais atrativo.