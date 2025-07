Volkswagen Tera ou Fiat Pulse: qual é a melhor escolha?

Com a chegada do novo Volkswagen Tera, o mercado dos SUVs compactos de entrada promete mais emoção. O Fiat Pulse já conquistou seu espaço, mas agora o Tera entra em cena com um visual moderno e preços que fazem a gente parar pra pensar. Vamos ver como cada um se comporta nesse duelo!

O Fiat Pulse chegou para a linha 2026 com algumas mudanças discretas, mas que fazem a diferença. A nova grade e o teto solar panorâmico (um baita diferencial, por sinal) são algumas delas. Claro, esse teto solar custa R$ 4.990, um investimento que pode valer a pena para quem ama um rolê ao ar livre. A versão mais completa, a Impetus T200 Hybrid AT, está saindo a R$ 146.990. Ah, e a versão esportiva Abarth T270 AT, que custa R$ 157.990, fica de fora da nossa competição.

Por outro lado, o Volkswagen Tera chega disposto a se destacar. Ele quer brigar com os grandes, como o Polo, e já aparece com um preço muito atrativo: mesmo na versão mais completa, seu preço é de R$ 139.990. Essa é uma boa vantagem inicial, não acha?

Volkswagen Tera x Fiat Pulse: O que eles têm a oferecer no visual?

Quando falamos de design, o Volkswagen Tera traz um estilo ousado e moderno. Os faróis de LED bem afilados chamam a atenção, assim como a traseira com lanternas interligadas, algo que já aparece em outros modelos da marca, como o Nivus e o T-Cross. E as cores vibrantes, como o vermelho Hypernova, dão um destaque a mais. O Tera é um carro que não passa despercebido, ideal para quem gosta de um visual impactante.

Já o Fiat Pulse segue seu estilo, mas ganhou um facelift que o aproxima mais da nova linguagem da marca. A dianteira, com elementos verticais e uma grade que lembra o Fastback, está mais arrojada. Embora tenha mudado, a essência continua, e os detalhes italianos na lateral e traseira são um charme à parte. Olha, se você for pegar a estrada, o teto solar que faz parte da versão mais alta é um baita plus!

Espaço interno: quem leva a melhor?

O Volkswagen Tera tem um comprimento de 4,15 m, largura de 1,78 m e altura de 1,50 m, com um entre-eixos de 2,57 m. O porta-malas tem capacidade para 350 litros, que é o padrão da categoria, mas dois litros a menos que o Pulse. Ele é bem revestido e conta com luz auxiliar – sempre uma mão na roda na hora de procurar alguma coisa em um dia de chuva.

O Fiat Pulse, um pouco menor (4,10 m de comprimento e 1,57 m de altura), leva a vantagem quando falamos do porta-malas, que comporta 370 litros. É algo que todo mundo que gosta de viajar deve considerar, não é mesmo? Tanto o Tera quanto o Pulse têm um bom espaço interno, mas se você é daqueles que carrega muita coisa na mala, o Pulse pode ser um pouco mais útil.

Preços: onde o seu dinheiro vale mais?

O Pulse começa a partir de R$ 98.990 na versão básica, enquanto o Tera inicia por R$ 99.990 para a versão MPI manual, mas esse valor promocional só vale para as primeiras unidades. Depois, sobiu para R$ 103.990. Aqui estão algumas opções:

Modelo Versão Preço (R$) Fiat Pulse Drive 1.3 MT 98.990 T200 AT 116.990 Volkswagen Tera MPI MT 99.990 (103.990 depois) TSI MT 116.990

Motorização e desempenho: quem acelera melhor?

Aqui, o Fiat Pulse sai na frente com opções de motorização que agradam diferentes perfis. Ele tem o motor 1.3 Firefly de até 107 cv, chegando até o turbo de 1.0 que entrega até 130 cv. Se você optar pela versão esportiva, a Abarth, prepare-se para uma potência de 185 cv!

O Volkswagen Tera, por sua vez, conta com o motor 1.0 MPI de 84 cv, e na versão TSI, ele entrega até 116 cv. Na prática, o Pulse turbo consegue fazer de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos, enquanto o Tera TSI pega essa mesma marca em 10,1 segundos. Para quem adora sentir a força do carro nas acelerações, fica a dica!

Consumo: o que seus registros dizem?

Falando em eficiência, o Pulse na versão híbrida faz até 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada com gasolina. O 1.3 aspirado também bomba números interessantes, com cerca de 12,1 km/l na cidade.

O Tera, na versão MPI, consegue até 13,2 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada. As versões com motor turbo, como o TSI, não ficam muito atrás, com cerca de 12,2 km/l na cidade. Por isso, mesmo com diferenças sutis, ambos apresentam um consumo equilibrado.

Equipamentos: quem vem mais completo?

O Pulse já traz uma lista legal de equipamentos, como ar-condicionado digital, central multimídia, faróis de LED e até sensores de estacionamento em suas versões mais completas. Já o Tera oferece seis airbags, central de 10,1” e assistentes de condução, que são bem interessantes.

Se o conforto e a tecnologia importam para você, vale a pena conferir qual dos dois oferece o que você realmente busca.

Chegando ao fim dessa análise, fica claro que tanto o Volkswagen Tera quanto o Fiat Pulse têm suas qualidades e pontos a se considerar. Cada um deles vai atrair diferentes perfis de motoristas e suas necessidades.