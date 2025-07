Fiat Fastback Hybrid 2026 oferece desconto de até R$ 32 mil

O Fiat Fastback acaba de passar por uma reestilização e já está com descontos imperdíveis no site da marca. A versão Audace T200 Hybrid, a mais acessível com sistema híbrido leve, está saindo por R$ 127.990 — isso mesmo, R$ 32 mil a menos do que o preço original de R$ 159.990. Essa condição é válida até 5 de agosto, mas só enquanto durarem as unidades, que estão disponíveis na elegante cor Preto Vulcano e sem opcionais.

Entre os equipamentos de série, o Fastback Audace Hybrid não decepciona. Conta com chave presencial, partida remota, carregador por indução, uma central multimídia de 10,1 polegadas e sistemas de segurança como frenagem autônoma de emergência (AEB) e assistente de permanência em faixa (LKA). Também tem faróis altos automáticos, sensor de chuva, câmera de ré e um volante revestido em couro que dá todo um charme ao interior. Se você adora um visual moderno, as maçanetas na cor da carroceria e os retrovisores em preto brilhante complementam o pacote.

E não para por aí! A oferta é direcionada apenas para pessoas físicas no varejo e, além do preço promocional, a Fiat está oferecendo taxa zero e até R$ 25 mil de bônus na troca de um usado. Ou seja, o Fastback híbrido pode acabar custando menos do que o Pulse Audace T200 Hybrid, que está na faixa dos R$ 131.990. Uma baita notícia para quem quer um SUV cupê por um preço justo.

Linha 2026 recebeu facelift

Esse facelift da linha 2026 traz uma nova cara para o SUV cupê da Fiat. A parte da frente agora conta com uma grade mais moderna e para-choque revisitado, que ficou muito mais robusto, com aberturas laterais e um design que remete a modelos europeus, mas sem perder a identidade do Fastback.

As novas rodas diamantadas de 17 polegadas e os painéis de porta com um toque maior de tecido também chamam a atenção. Sob o capô, o modelo mantém o motor 1.0 turbo T200, famoso por garantir aquela subida na montanha com confiança. Esse motor trabalha em conjunto com um sistema híbrido leve de 12V, que é como um assistente para o motor a combustão, ajudando na economia de combustível e em menos emissões de poluentes.

E olha só, mesmo com a eletrificação, a potência permanece forte! São 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol. O torque se aproxima dos 20,4 kgfm, e todo esse conjunto é ligado a um câmbio CVT, que simula sete marchas, permitindo uma condução suave e agradável. Para quem já enfrentou um trânsito pesado, sabe como um câmbio esperto faz toda a diferença.

No geral, o Fastback Audace T200 Hybrid é uma ótima opção para quem está em busca de praticidade e conforto, sem abrir mão de um design moderno. E, se você está pensando em trocar de carro, essa é uma oportunidade e tanto, não acha?