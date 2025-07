Xpeng G6 híbrido é flagrado em testes na China

A Xpeng, uma fabricante chinesa que está dando o que falar no mundo dos elétricos, está se preparando para lançar uma linha de veículos híbridos com autonomia estendida, conhecidos como EREV. Essa estratégia é um passo importante para conquistar aqueles que ainda têm uma pulguinha atrás da orelha quando o assunto é a autonomia de carros 100% elétricos.

O primeiro modelo nessa nova linha se chamará G01 e está programado para chegar às ruas em 2025. Ele será baseado na minivan X9 MPV e contará com o novo sistema Kunpeng. Para quem é apaixonado por números, ele promete até 430 km no modo totalmente elétrico e impressionantes 1.400 km no total, tudo isso graças a um motor a combustão que funciona como gerador. Imagine fazer uma viagem longa sem a preocupação de onde fazer a próxima recarga!

Em novembro do ano passado, a Xpeng já havia apresentado o seu sistema Kunpeng Super Electric, que almeja ser o campeão de alcance da categoria. O foco é acabar com a "ansiedade de autonomia" que muitos de nós sentimos ao planejar uma viagem mais longa. Quem já pegou trânsito pesado sabe como um carro esperto pode fazer toda a diferença.

A marca não está parada. Em uma teleconferência em março deste ano, a Xpeng anunciou planos para lançar vários modelos novos no segundo semestre de 2025, incluindo tanto elétricos a bateria (BEV) quanto híbridos EREV. Está mais do que claro que a nova tecnologia Kunpeng será a estrela do show.

A expectativa é que pelo menos cinco modelos EREV sejam lançados, abrangendo desde sedãs até SUVs. Entre os confirmados, estão versões híbridas dos populares modelos P7 e G6. O G6, que também faz sucesso na Europa em sua versão elétrica, promete dar o que falar quando estrear.

Recentemente, um protótipo camuflado do G6 foi flagrado abastecendo em um posto de gasolina. Ponto positivo para a curiosidade dos fãs de carros! O bocal de combustível estava na traseira, do lado do motorista, enquanto a porta de carregamento ficava à esquerda. Essa abordagem garante que a gente não fique na mão, mesmo com a bateria vazia.

A Xpeng não planeja parar por aí. A expectativa é que suas plataformas, conhecidas como E, F e H, também ganhem versões EREV entre 2026 e 2027. Isso significa que a diversidade de escolhas só tende a aumentar, oferecendo mais opções para os motoristas.

Outras montadoras estão nessa mesma pegada. A Nissan, por exemplo, está prestes a lançar o Rogue 2027 com versões híbridas, enquanto a Haval já começou a divulgar o Big Dog 2026, que vem com design renovado e mais tecnologia. A verdade é que o mercado de carros híbridos e elétricos está cada vez mais competitivo, e a diversão está apenas começando!