VW começa a exportar Tera enquanto vendas no Brasil são baixas

O Volkswagen Tera chegou ao Brasil em maio e já está começando a ser visto nas concessionárias. Mas, antes de se espalhar por aqui, o modelo já tem destino certo: a Argentina, onde deve desfilar nas ruas a partir de agosto.

Recentemente, o Tera foi flagrado em uma caravana de cegonheiras na região da Mesopotâmia, um ponto estratégico do país vizinho. E a faixa de preço? Ele vai competir entre o Polo Track e o Nivus, oferecendo uma opção bem interessante para quem busca um SUV.

Motorização e Equipamentos

Por enquanto, a motorização do Tera ainda é um mistério. No Brasil, ele vem com um motor 1.0 de três cilindros, que entrega entre 77 e 84 cv e torque de 9,4 a 10,3 kgfm, com câmbio manual de 5 marchas. Já na Argentina, o Polo ainda conta com um motor 1.6 de quatro cilindros e 110 cv, rodando apenas com gasolina.

Em termos de equipamentos, o Tera não vai deixar a desejar. Assim como aqui, o modelo por lá traz recursos como alerta de colisão com frenagem automática em todas as versões. Além disso, vem equipado com a central multimídia VW Play de 10" e um painel digital que vai até 10,25".

A Recepção no Brasil

Os aficionados por carros estão atentos aos números de vendas do Tera, que, no seu primeiro mês, ficou em 29º lugar no ranking de emplacamentos no Brasil, com 2.555 unidades licenciadas. Mas aqui fica a pergunta: e os 12.000 pedidos anunciados pela Volkswagen?

A fabricante confirmou que a fábrica de Taubaté (SP) ainda não conseguiu atender a todos os pedidos. Isso é bem comum no início da produção, em um processo chamado de "ramp up", onde a montadora vai aumentando a produção até atingir o volume esperado. Portanto, é uma questão de tempo até vermos mais Tera nas ruas.

Se você já pegou um trânsito pesado, entende como é importante ter um carro que oferece conforto e tecnologia para essas horas. E o Tera promete entregar isso com um bom nível de tecnologia e segurança, ideal para a correria do dia a dia.

Os amantes de carros estão ansiosos, e nós também! A expectativa é grande para ver como o Tera se comporta nas ruas brasileiras, além de saber se ele vai conquistar mais espaço nesse competitivo segmento de SUVs.