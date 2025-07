VW amplia descontos no Polo Track e mantém Feirão de Fábrica

Volkswagen está com uma boa novidade na área, especialmente para quem está de olho em preços mais acessíveis. A marca anunciou a redução no preço do Polo Track, que ficou R$ 3.400 mais barato. Essa mudança faz com que o modelo, que era listado por R$ 95.790, passe a sair por R$ 84.445. Isso significa uma diferença total de impressionantes R$ 11.345 em relação ao que era cobrado há cerca de um mês. Quem não gosta de uma oportunidade assim, não é mesmo?

O que vem de série no Polo Track?

O Polo Track oferece uma série de itens que são bem bacanas para o dia a dia. De série, você encontra quatro airbags, controle de estabilidade — que é uma mão na roda nas curvas — e assistente de partida em rampas. É perfeito para quem pega muitas ladeiras na cidade. Os vidros dianteiros são elétricos, e a direção também é elétrica, o que proporciona um manuseio suave e confortável. Além disso, ele conta com ar-condicionado e um rádio esperto para os fãs de música.

As rodas de 15" são de aço, mas isso não desmerece o visual do hatch, que continua atraente. Para quem dirige em estradas, os pneus de 185/65 são uma boa pedida para garantir estabilidade.

Motor e Desempenho

Sob o capô, o Polo Track traz o motor 1.0 MPI flex. Esse motor de três cilindros entrega 84 cv de potência e torque de 10,3 kgfm quando abastecido com etanol. O câmbio é manual de cinco marchas, o que pode ser divertido para quem curte ter mais controle da condução.

Volta do Polo Turbo

Outra novidade é a volta da versão Polo 1.0 TSI turbo com câmbio manual, que retorna ao mercado por R$ 107.840. Com 116 cv de potência e 16,8 kgfm de torque no etanol, essa versão promete performance e agilidade. Assim como o Track, é seguro assumir que ela trará um pacote de equipamentos similar ao que a versão anterior tinha, como ar-condicionado, direção elétrica e sensor de estacionamento traseiro.

Versão Highline

Do outro lado do espectro, a versão Highline do Polo também passou por uma redução significativa, de R$ 131.650 para R$ 120.240. Com mais recursos, o Highline traz rodas de liga leve de 16", faróis em LED e uma central multimídia mais robusta, perfeita para quem gosta de tecnologia embarcada. Essa configuração vem com motor 1.0 TSI e câmbio automático de seis marchas, ideal para quem faz muitos trajetos urbanos.

Saveiro e Descontos Em Alta

E não para por aí! A picape Saveiro também está com uma promoção bem interessante. A versão Robust CS, que custava R$ 109.490, agora sai por R$ 88.687, o que equivale a um desconto de R$ 20.803. Essa picape é prática para quem precisa de um veículo utilitário no dia a dia, oferecendo ar-condicionado e direção hidráulica, tudo para facilitar ainda mais a vida.

Outros Modelos com Descontos

Se você está de olho em outras opções da Volkswagen, modelos como o Virtus e o T-Cross também aparecem na lista de promoções, com reduções que vão até 16 mil reais. O Virtus Highline, por exemplo, passou de R$ 155.490 para R$ 144.080.

Para os amantes de SUVs, o T-Cross 200 TSI caiu de R$ 154.990 para R$ 144.854, enquanto o Nivus Highline, com muitos itens de conforto, agora também está mais acessível, com um desconto de R$ 16.800.

O que fica de fora

Vale lembrar que o Volkswagen Tera e alguns variáveis não participaram dessa onda de descontos. Com preço a partir de R$ 103.990, ele ainda não entrou nas promoções. Isso gera alguma expectativa para quem espera mais variaçãos de preços por parte da montadora.

Essas atualizações são essenciais para quem fica de olho nas melhores oportunidades do mercado, e, com certeza, ativa a vontade de quem está planejando a compra de um carro novo. Essa nova fase da Volkswagen promete movimentar a concorrência e deixar os amantes de automóveis animados.