Preço, especificações e equipamentos – Fipe Carros

O Chevrolet Tracker RS 2026 chega como uma opção bem estilosa para quem curte um SUV esportivo. Com um preço sugerido de R$ 190.590, essa belezinha traz um visual renovado, especialmente na parte da frente, que agora lembra a linha Montana e Spin. Os faróis de LED finos, divididos em dois conjuntos, dão um charme a mais no design.

Na traseira, as lanternas também receberam um novo visual, e o acabamento escurecido da versão RS destaca o lado esportivo do modelo. Se você esperava novidades na motorização, fica sabendo que o motor é o mesmo: um 1.2 turbo flex de três cilindros com injeção direta, que entrega até 141 cv e um torque de 22,9 kgfm. O câmbio é automático de seis marchas, perfeito para quem gosta de um dirigir mais tranquilo, especialmente em engarrafamentos.

Mas e o consumo? O Tracker RS 2026 acabou ficando um pouco mais gastão. Com etanol, estamos falando de 7,6 km/l na cidade e 9,7 km/l na estrada. Se você optar por gasolina, os números melhoram um pouco: 11 km/l urbano e 13,7 km/l na rodovia. Quem costuma pegar bastante estrada sabe como essas diferenças podem impactar na hora de planejar uma viagem.

Itens de série do Chevrolet Tracker RS 2026

Equipamentos de série é o que não falta! O Tracker RS vem bem completo, trazendo seis airbags (frontais, laterais e de cortina), alerta de colisão frontal, alarme antifurto, ar-condicionado digital e assistente de partida em rampas. Ah, e os bancos têm acabamento premium — o que é sempre um toque a mais no conforto.

Na parte tecnológica, a central multimídia MyLink com uma tela de 11” é super prática. Tem espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, além de Bluetooth que permite conectar até dois celulares ao mesmo tempo. E quem nunca sonhou com um carregador de celular por indução? Esse SUV tem tudo isso e ainda vem com uma câmera de ré digital em alta definição.

Entre outros destaques, ele inclui controle de tração e estabilidade, piloto automático, direção elétrica progressiva e faróis de neblina. Ah, e não podemos esquecer da frenagem automática de emergência em baixa velocidade, uma mão na roda em situações de trânsito mais pesadas.

O exterior do Tracker RS é um show à parte. A grade frontal tipo colmeia com acabamento preto brilhante e as lanternas em LED fazem ele se destacar na rua. As rodas de liga leve de 17 polegadas e o teto solar panorâmico são detalhes que atraem olhares, sem dúvida. E para facilitar as manobras, conta com sensor de estacionamento traseiro e sensor crepuscular.

Ficha técnica do Chevrolet Tracker RS 2026

Para quem gosta de saber mais sobre o coração do carro, vamos lá:

Motor: 1.2

1.2 Câmbio: Automático, 6 marchas

Automático, 6 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 139 cv a 5.500 rpm (Etanol)

139 cv a 5.500 rpm (Etanol) Torque: 22,4 kgfm a 2.000 rpm (Etanol) / 22,9 kgfm a 2.000 rpm (Gasolina)

22,4 kgfm a 2.000 rpm (Etanol) / 22,9 kgfm a 2.000 rpm (Gasolina) Velocidade Máxima: 185 km/h

185 km/h Aceleração 0-100 km/h: 9,4 segundos

9,4 segundos Consumo na Cidade: 7,7 km/l (Etanol) / 11,2 km/l (Gasolina)

7,7 km/l (Etanol) / 11,2 km/l (Gasolina) Consumo na Estrada: 10 km/l (Etanol) / 14,1 km/l (Gasolina)

10 km/l (Etanol) / 14,1 km/l (Gasolina) Comprimento: 4.270 mm

4.270 mm Largura: 1.791 mm

1.791 mm Altura: 1.624 mm

1.624 mm Entre-eixos: 2.570 mm

2.570 mm Altura do solo: 161 mm

161 mm Tanque de Combustível: 44 litros

44 litros Porta-malas: 393 litros

393 litros Peso Líquido: 1.275 kg

1.275 kg Carga Útil: 410 kg

410 kg Rodas e Pneus: Liga leve, 215/55 R17 (dianteiro e traseiro)

Liga leve, 215/55 R17 (dianteiro e traseiro) Garantia Total: 36 meses

36 meses Garantia do Motor e Câmbio: 36 meses

Com tudo isso, o Chevrolet Tracker RS 2026 se mostra uma opção muito atraente para quem busca um SUV completo e com estilo. E você, já pensou em fazer um test-drive?