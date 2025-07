Porsche Macan alcança 1 milhão de unidades produzidas

A Porsche comemorou um momento marcante na história do Macan: o milionésimo exemplar do SUV de entrada foi produzido! A novidade foi um Macan 4 Electric, na deslumbrante cor Frozen Blue Metallic, que agora pertence a um feliz cliente na Alemanha.

Esse número impressiona, especialmente considerando que levaram apenas 12 anos para chegar a ele. Para efeito de comparação, o lendário Porsche 911 levou 54 anos para atingir a mesma quantidade, enquanto o Cayenne completou essa jornada em 18 anos. É uma demonstração clara de como o Macan se tornou um favorito rápido entre os entusiastas.

O Macan não apenas se destaca em produção, mas também no coração dos motoristas. Quando estreou em 2013, logo se tornou o modelo mais vendido da marca. A fabricação ocorre na moderna planta de Leipzig e, apesar da resistência inicial dos puristas, que torciam o nariz para a ideia de SUVs em uma marca tradicionalmente esportiva, o Macan se mostrou vital para a saúde financeira da Porsche. Isso garantiu que eles pudessem investir continuamente em carros que fazem o coração bater mais forte, como o 911 GT3 e o Cayman GT4 RS.

Macan a combustão está com os dias contados

Agora, nem tudo é festa. A Porsche já anunciou que a versão a combustão do Macan terá seu fim. Depois de deixar o mercado europeu devido a novas normas de segurança, a produção global do SUV movido a gasolina será encerrada em 2026. Para quem esperava por uma nova geração térmica, a notícia é de cortar o coração: a Porsche confirmou que isso não ocorrerá.

Com o foco cada vez mais voltado para a eletrificação, a expectativa por uma nova versão híbrida caiu por terra. Recentemente, o CFO da Porsche, Lutz Meschke, admitiu que a marca analisava oferecer versões híbridas ou até a combustão em modelos originalmente elétricos, o que parecia uma esperança a mais para os amantes dos motores. Mas, com as novas decisões, o futuro é mesmo elétrico.

O futuro é elétrico

Felizmente, o Macan Electric já começou sua jornada, respondendo por cerca de 60% das vendas globais da linha. É verdade que essa proporção foi influenciada pela falta de versões a combustão na União Europeia, mas isso representa a transição da Porsche para um futuro mais sustentável, mais tecnológico – e, claro, mantendo a estratégia da marca.

Claro, a Porsche ainda é uma gigante respeitável, apesar de seu porte modesto comparado a outras montadoras. No ano passado, por exemplo, a Toyota vendeu mais de 10 milhões de veículos, enquanto a Porsche levou uma década inteira para produzir 1 milhão de unidades do Macan. Assim, a história do SUV se une à do Cayenne e do 911 como apenas os terceiros modelos a ultrapassar a marca de um milhão.

Quem diria que um SUV se tornaria um ícone como esses, não?