Mitsubishi lança SUV maior que o Outlander

A Mitsubishi, uma das grandes veteranas do automobilismo, está tentando dar a volta por cima em um momento desafiador. Recentemente, a marca revelou um novo modelo, o Destinator, na Indonésia, onde ainda tem uma presença forte.

Esse lançamento é uma versão final do conceito DST que foi apresentado no ano passado. A estreia oficial vai rolar no dia 23 de julho, durante o Salão do Automóvel Internacional da Indonésia. Embora os detalhes técnicos sejam escassos por enquanto, já dá para perceber que o Destinator tem influências da minivan Xpander e do SUV Xforce, que já despertou interesse no Brasil.

Um SUV Para Sete Pessoas

O mais bacana do Destinator é que ele foi desenvolvido como um SUV de sete lugares. Com 4.680 mm de comprimento, 1.840 mm de largura e 1.780 mm de altura, ele promete ser espaçoso para a família e os amigos. A distância do solo é de 214 mm, perfeita para quem gosta de pegar estradas de terra, e o carro pesa 1.495 kg, posicionando-se como um SUV médio, próximo de concorrentes como o Outlander, que é um pouco maior.

Design Que Chama Atenção

O design do Destinator é marcante. A frente conta com o estilo "Dynamic Shield", que mistura linhas horizontais e verticais, dando um ar agressivo e moderno. A grade tem formato tridimensional e um visual que remete a uma colmeia, tudo sob uma camada de acrílico que traz um toque sofisticado.

Conforto Dentro do Carro

Entrando no Destinator, você se depara com um interior muito bem pensado. São três fileiras de assentos espaçados, com a primeira linha abraçando o corpo e permitindo fácil acesso à segunda. A segunda fileira não decepciona, garantindo conforto e espaço para os pés. Já a terceira fileira tem assentos elevados e saídas de ar-condicionado separadas, além de portas USB para os gadgets.

Tecnologia de Ponta

Um dos destaques é o teto solar panorâmico que pode ser controlado pela central multimídia. Você pode personalizar a iluminação ambiente com 64 cores diferentes e modos de transição. A tela de 12,3 polegadas para o sistema multimídia é acompanhada por um painel digital de 8 polegadas, além de um sistema de som assinado pela Yamaha.

Motores e Desempenho

Sob o capô, o Destinator vem equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina, entregando 163 cv e um torque robusto. Com transmissão CVT e tração dianteira, ele oferece cinco modos de condução: Normal, Tarmac, Wet, Gravel e Mud, ajustando a performance para diferentes tipos de terreno. Isso é perfeito para quem gosta de aproveitar a estrada, seja em asfalto ou off-road.

Segurança Sempre em Primeiro Lugar

Quando o assunto é segurança, o Destinator não deixa a desejar. Ele conta com uma gama de recursos, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma, monitor de ponto cego e uma câmera de 360 graus. Se ocorrer uma emergência, o carro pode mesmo se conectar automaticamente a uma central de atendimento, o que traz mais tranquilidade à família. Com um aplicativo, é possível monitorar o nível de combustível e até ativar o ar-condicionado antes de entrar no carro.

Produção e Destinos

O Destinator será produzido na Indonésia e, inicialmente, terá como foco de venda países como Vietnã, Filipinas e regiões da América do Sul, mas não no Brasil por enquanto. Assim, a Mitsubishi continua sua jornada, buscando manter-se relevante em um universo tão competitivo e cheio de novidades.