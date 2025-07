Lynk & Co lança SUV no Brasil em 2026 baseado no Volvo XC40

A Lynk & Co, uma marca nova que chega ao Brasil, é uma aposta ousada da Zeekr, que promete animar os amantes de carros por aqui em 2026. Com um foco em modelos híbridos e um jeito prático de encarar a mobilidade, a marca já tem seus fãs na Europa e na Ásia. Enquanto isso, a Zeekr, que já está bem instalada no Brasil com seus veículos elétricos premium, se prepara para expandir seu portfólio.

Os primeiros modelos da Lynk & Co devem começar a aparecer nos próximos meses, e tudo indica que o SUV médio Lynk & Co 08 será a estrela desse lançamento. Ele tem um tamanho bastante interessante, com 4,82 metros, e é construído na mesma plataforma do Volvo XC40. Vai ser bacana ver como ele se sai contra concorrentes como o Toyota RAV4 Hybrid e o GWM H6 HEV.

Uma das curiosidades é que a Zeekr já acumulou 261 unidades vendidas em 2024, com modelos como o X e o 001, todos importados da China e disponíveis em nove cidades brasileiras. Para quem está ansioso, eles planejam trazer o proprietário do SUV Zeekr 7X, que é pura performance — 646 cv e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Isso é velocidade que cativa qualquer motorista, não é mesmo?

Agora, voltando ao Lynk & Co 08, o que realmente chama a atenção é seu sistema híbrido do tipo plug-in que vem com um extensor de autonomia. Ele combina um motor 1.5 turbo com dois motores elétricos, garantindo robustos 585 cv de potência e um torque surpreendente de 92,3 kgfm, com tração integral. É como ter a flexibilidade de um carro elétrico ao mesmo tempo que você não fica refém de recargas constantes. Para quem já teve que ralar na estrada procurando um ponto de carga, isso é uma mão na roda.

O vice-presidente global da Zeekr, Mars Chen, comentou que a ideia da Lynk & Co é atrair quem está saindo das marcas tradicionais em busca de um toque a mais em tecnologia e sofisticação, mas sem perder a mão nos preços competitivos. Enquanto isso, a Zeekr quer continuar sua trajetória de marca premium, focando em um público mais seleto.

É interessante notar que muitos consumidores estão considerando ter tanto um elétrico da Zeekr quanto um modelo a combustão, como uma BMW ou uma Mercedes-Benz, para aproveitar o que cada um tem de melhor em diferentes situações.

Por enquanto, a Zeekr não planeja produzir carros no Brasil e prefere manter o foco em modelos importados. Chen destacou que todos os veículos receberão ajustes para atender às preferências e condições do mercado brasileiro, o que é sempre uma boa notícia para quem se preocupa com questões como a durabilidade em relação aos combustíveis locais.

Além disso, o grupo está de olho na chegada da minivan de luxo Zeekr 009, que promete brigar de igual para igual com modelos como Kia Carnival e importados como Toyota Sienna. É um sinal claro de que há espaço para crescimento no segmento premium por aqui, e o brasileiro, amante de carros e novidades, certamente vai ficar de olho nessa evolução.