Lynk & Co desembarca no Brasil em 2026 com híbridos premium

No final de 2024, enquanto a Zeekr desembarcava no Brasil, o grupo Geely fez uma transição importante na organização de suas marcas. A Lynk & Co agora é parte do Zeekr Group, uma jogada estratégica para fortalecer suas operações fora da China. E a nossa terra também vai receber a Lynk & Co, com previsão de chegada entre o final de 2025 e 2026.

Mars Chen, o vice-presidente global do Zeekr Group, confirmou essa informação em uma conversa com o pessoal do Motor1.com. Ao step à frente, a Zeekr se dedica totalmente aos elétricos, enquanto a Lynk & Co foca nos híbridos com um toque premium. Isso amplia as possibilidades tanto de vendas quanto de mercado para o grupo. Mas, por enquanto, a estratégia para concessionárias no Brasil ainda está sendo definida.

A Independência das Marcas

Apesar da parceria da Geely com a Renault, a Zeekr e a Lynk & Co continuarão operando de forma independente. A ideia é que ambas se posicionem no mercado premium, sem competir diretamente com marcas como BYD ou GWM, seja em modelos ou volume de vendas. Segundo Chen, cada marca vai manter seu foco: elétricos com a Zeekr e híbridos com a Lynk & Co, além de preços e propostas diferentes.

Enquanto não temos muitos detalhes sobre os modelos exatamente, o Lynk & Co 08 já está dando o que falar na Europa. Este SUV híbrido plug-in tem um sistema chamado EM-i, que prioriza a condução elétrica, mas não deixa a desejar com seu motor 1.5 turbo e uma transmissão de três marchas, perfeita para viajar. Nos testes do ciclo WLTP, ele alcança até 200 km elétricos e pode rodar mais 1.000 km com o motor a combustão.

A Expansão da Zeekr

Por aqui, a Zeekr também tem grandes planos. Nos primeiros meses deste ano, a marca emplacou 261 elétricos X e 001 e sabe que uma expansão na rede de lojas é necessária. Hoje, já são 9 pontos em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

Um dos grandes lançamentos da Zeekr será o SUV 7X, que está em pré-venda por R$ 338 mil. Com 646 cv, ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos e possui um alcance homologado de 423 km, segundo o Inmetro. Não é todo dia que encontramos um elétrico com essa performance!

Chen está satisfeito com o desempenho da Zeekr no Brasil, especialmente por se posicionar como uma opção premium. Segundo ele, muitos compradores estão adquirindo um Zeekr para complementar a garagem, junto a modelos como BMW ou Audi. Então, a ideia é usar o elétrico no dia a dia e ter um motor a combustão para viagens mais longas. Faz todo sentido!

Lynk & Co: Atraindo Novos Clientes

A chegada da Lynk & Co pode ser a porta de entrada para consumidores de marcas mais comuns que desejam experimentar a mobilidade elétrica. Com preços competitivos e tecnologia híbrida, a Lynk & Co promete trazer a confiabilidade de um motor a combustão que ainda pode dar aquele gás nas baterias durante viagens.

Quando o assunto são as taxas para elétricos importados no Brasil, Chen diz que se a regra vale para todos, eles aceitam. Por enquanto, a produção local não está nos planos, mas a tropicalização dos modelos é prioridade. Eles estão atentos às demandas de durabilidade e eficiência, especialmente por causa do etanol na gasolina.

Antes de finalizar, vale mencionar que Chen também me presenteou com uma miniatura da Zeekr 009. Este modelo de minivan de luxo está sendo considerado para o Brasil. Ele vai entrar em um segmento interessante, onde a competição está bem acirrada, especialmente com a Kia Carnival e modelos como Toyota Sienna. Muitas novidades ainda estão por vir nesse cenário da Zeekr!