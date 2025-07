Lepas apresenta novidades no Salão do Automóvel da Indonésia

A Chery Group deu um passo importante com o lançamento da marca Lepas, que aconteceu em abril deste ano. Agora, a expectativa está alta para a apresentação dessa novidade no Salão Internacional do Automóvel da Indonésia, que começa no dia 23 de julho. Essa escolha não é à toa: a Indonésia é um mercado estratégico no Sudeste Asiático, e a Chery está de olho em um crescimento considerável nesse cenário.

No evento, a Lepas promete um estande que vai chamar a atenção. Eles querem mostrar a filosofia da marca — “Colorful Life, Masterful Drive” — com cores vibrantes, design moderno e experiências interativas que vão além do que estamos acostumados em feiras automotivas. Se você já visitou um salão automotivo, sabe como é divertido ver algo diferente e inovador.

Os modelos L8, L6 e L4 vão fazer sua estreia conjunta. O SUV L8 se destaca, ideal para quem busca conforto, tecnologia e sofisticação no dia a dia. Já os L6 e L4 prometem atender a diferentes perfis de consumidores, desde os jovens conectados às últimas tendências até quem procura um carro com personalidade e excelente qualidade de construção.

Durante o evento, o chefe de design da Lepas estará no estande, pronto para interagir com o público e a imprensa. Ele vai discutir o futuro do design automotivo e as novas possibilidades que vem surgindo, algo que sempre nos faz pensar sobre como os carros serão no futuro.

A Lepas também não está só na apresentação de novos modelos; eles estão se integrando ao mercado local, criando uma rede de vendas e serviços para atender melhor às necessidades dos indonésios. Isso demonstra o comprometimento deles em atuar “em algum lugar, para algum lugar”, uma frase que possui um significado profundo no contexto da marca.

Para a Lepas, essa estreia vai muito além de mostrar carros novos. É um compromisso com um estilo de vida moderno e multicultural, utilizando design e tecnologia como pontes entre diferentes culturas. Com essa vitrine global, a marca inicia sua trajetória para se tornar uma referência em mobilidade premium, deixando a China e mirando nos centros urbanos do mundo.

E falando em inovação, não podemos deixar de mencionar a BYD, que se destaca por sua responsabilidade com o estacionamento inteligente L4 na China. Isso mostra como a tecnologia está se entrelaçando cada vez mais com o setor automotivo, um assunto que certamente ainda vai render muitas conversas entre os apaixonados por carros.