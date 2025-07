Honda WR-V chega ao Brasil ainda neste semestre

O Honda WR-V 2026 está para chegar às nossas estradas, com lançamento programado para novembro deste ano. Este SUV promete trazer um visual mais robusto e é fabricado na cidade de Itirapina, em São Paulo. Ele vem para substituir o antigo crossover que se inspirava no Fit e, pelo que tudo indica, já nasceu com um design que agrada à maioria. Sua frente é marcada por um capô mais elevado, faróis afilados com iluminação full-LED e uma grade que lembra a versão asiática. Na traseira, as lanternas em formato de L invertido e as maçanetas em posição convencional ajudam a dar um toque moderno ao carro.

Quando falamos em dimensões, o WR-V 2026 não decepciona: são 4,31 m de comprimento, 1,79 m de largura, 1,65 m de altura e 2,65 m de entre-eixos. Para você ter uma ideia, é do mesmo tamanho que o Volkswagen T-Cross e 4 cm maior que o HR-V. Isso significa 380 litros no porta-malas, um espaço que com certeza vai agradar quem está sempre carregando alguma coisa, seja para uma viagem ou um passeio no fim de semana.

Equipamentos e Tecnologia

A lista de equipamentos é enxuta, mas traz itens que fazem a diferença. O WR-V terá duas versões: EX e EXL. Ambas vão contar com carregador de celular por indução, ar-condicionado automático, saídas de ar traseiras e até um assistente de partida em rampa. A tela multimídia vai de até 10,25 polegadas, o que vai deixar a experiência a bordo bem moderna. Por outro lado, alguns itens como o teto solar e o pacote completo do Honda Sensing não estarão disponíveis, para evitar brigas de catálogo com o HR-V.

O interior do WR-V traz um painel mais simples, sem relação direta com os modelos City e HR-V, mas o volante e o quadro de instrumentos parcialmente digital, de 7 polegadas, vão familiarizar quem já conhece os outros modelos. O espaço interno também merece destaque, graças ao entre-eixos longo e a possibilidade de se usar o sistema Magic Seat, que permite diversas configurações dos bancos.

Motorização

Sob o capô, todas as versões virão equipadas com um motor 1.5 flex aspirado, que entrega 126 cv e 15,8 kgfm de torque. O câmbio CVT vai simular sete marchas, ideal para quem busca conforto e economia. Infelizmente, a versão híbrida não estará disponível logo de cara, mas essa tecnologia deve chegar com os modelos futuros da Honda.

Preços e Objetivos

Os preços do WR-V devem ficar entre R$ 145 mil e R$ 160 mil, posicionando o modelo entre o City e o HR-V, que atualmente parte de R$ 163.900. A estratégia da Honda é clara: oferecer um portfólio balanceado, em que cada modelo tem seu espaço bem definido. Para o WR-V, o objetivo é brigar de igual para igual com o líder do segmento, Volkswagen T-Cross, e alcançar uma média de 6 mil unidades vendidas por mês.

Exportação e Futuro

Além de conquistar os brasileiros, o WR-V será exportado para países vizinhos da América do Sul. Ele vai substituir de vez a geração anterior, que ainda era produzida localmente, mesmo depois de ter sido aposentada no mercado. A Honda aposta em um modelo com cara de SUV de verdade para fortalecer sua presença neste segmento e atender às expectativas do consumidor.