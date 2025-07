Ford Maverick tem aumento de 199% nas vendas e preocupa rivais

A Ford Maverick 2026 chegou ao Brasil e já está chamando atenção com um visual todo reformulado. Para quem curte um off-road, a novidade é ainda mais empolgante: a picape agora tem uma versão dirigida para os aventureiros, seguindo a pegada da sua irmã maior. No total, a Ford anunciou três versões para essa linha: Lariat Black, Tremor e a Hybrid, que deve chegar só no segundo semestre.

Até o dia 17 de julho, segundo os dados da Fenabrave, a Maverick já emplacou 410 unidades apenas em julho, e essa quantidade é um verdadeiro recado para a concorrência. O modelo superou seu melhor resultado mensal de 2025 e teve um crescimento impressionante de 199,7% em relação a junho. Facilmente, você percebe que a Maverick está se firmando no mercado.

Se olharmos para os números de vendas, no primeiro semestre deste ano, foram 1.292 unidades. E só em julho, a Maverick já vendeu cerca de um terço do que vendeu em seis meses! Um desempenho e tanto!

Aqui vai um resumo do que a picape conseguiu entre janeiro e junho:

Janeiro: 106 unidades

Fevereiro: 92

Março: 163

Abril: 130

Maio: 149

Junho: 242

É nítido que a Maverick não só está ganhando espaço, mas está acelerando cada vez mais. Em comparação, a líder do segmento das picapes intermediárias segue sendo a Fiat Toro, com 2.293 unidades vendidas em julho, um aumento de 18,8% em relação ao mês anterior. Logo depois, temos a Ram Rampage com 979 unidades.

Ford Maverick 2026: versões e preços

Vamos dar uma olhada nos preços das versões:

Lariat Black – R$ 219.900

– R$ 219.900 Tremor – R$ 239.900

As novidades não param por aí. O motor 2.0 turbo de quatro cilindros teve melhorias e agora entrega 253 cavalos de potência a 5.500 rpm, além de um torque robusto de 38,7 kgfm a 3.000 rpm. O câmbio, que é automático de 8 marchas, vem com tração integral nas versões Lariat Black e Tremor.

Entre os recursos que vêm de série, destacam-se um painel digital de 8 polegadas, teto solar elétrico e GPS nativo na versão Lariat Black. E quem não ama um carregador de celular por indução? Além disso, a picape conta com compartimento sob o banco traseiro, sete airbags, câmeras com visão 360 graus, sensibilidade para chuva e sensores de estacionamento.

A nova Maverick também se preocupou com a segurança. Entre os itens que chegaram para melhorar a experiência ao volante, estão o assistente de permanência em faixa, monitor de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência. Para os amantes de música, o sistema de som premium assinado pela B&O promete agradar.

Se você é fã de picapes, dá para sentir o pulso do mercado só de olhar para a Maverick este ano, não é mesmo?