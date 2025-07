Fiat Mobi 2026 chega com painel da Strada a partir de R$ 79.060

O Fiat Mobi, que fez sua estreia em 2016, tem se mantido fiel ao seu estilo ao longo dos anos, especialmente no interior. Agora, com a linha 2026, ele traz um novo painel, inspirado na picape Strada, além de algumas melhorias estéticas e tecnológicas. O Mobi continua sendo uma opção acessível e está disponível em duas versões: a Like e a Trekking, ambas equipadas com o motor 1.0 Firefly e câmbio manual.

Os preços das novas versões são: R$ 79.060 para a Like e R$ 80.990 para a Trekking. O motor 1.0 Firefly mantém sua configuração de três cilindros, entregando até 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque. Em um dia de trânsito ou estrada, esse motor é bem eficiente e encaixa direitinho no uso urbano.

Novidades Externas e Internas

No exterior, as novidades incluem calotas atualizadas na versão Like e uma nova cor para as rodas de liga leve da Trekking, ambas com aro de 14”. Também chegaram aos retrovisores e maçanetas a pintura em preto brilhante, que dá um toque moderno ao visual.

Já no interior, o novo painel e volante, que vieram da Strada, trazem mais porta-objetos em relação ao modelo anterior. Contudo, quem busca um acabamento mais refinado pode se desapontar, pois tudo é pintado de preto, sem texturas adicionais que valorizem o look.

Fiat Mobi Like 1.0 Firefly

Preço: R$ 79.060

Especificações Motor 1.0, aspirado, flex, três cilindros Potência (etanol) 75 cv Torque (etanol) 10,7 kgfm Transmissão Manual de 5 velocidades

Itens de série: painel novo, ar-condicionado manual, direção elétrica, volante com regulagem de altura, banco traseiro rebatível, computador de bordo, rodas de aço aro 14” com calotas escurecidas, vidros elétricos dianteiros.

Opcionais: Pack Essencial, que inclui faróis de neblina, abertura elétrica do porta-malas e tanque de combustível, além de cintos de segurança dianteiros ajustáveis.

Fiat Mobi Trekking 1.0 Firefly

Preço: R$ 80.990

Especificações Motor 1.0, aspirado, flex, três cilindros Potência (etanol) 75 cv Torque (etanol) 10,7 kgfm Transmissão Manual de 5 velocidades

Itens de série: tudo da versão Like, mais ajuste de altura do banco do motorista, barras no teto, central multimídia de 7” com Android Auto/Apple CarPlay, volante multifuncional e chave canivete com telecomando. Além disso, vem com o kit visual Trekking que inclui adesivos e um design exclusivo nas calotas.

Opcionais: Pack Top, que traz todos os itens do Pack Essencial + sensor de estacionamento traseiro, retrovisores elétricos e rodas de liga leve de 14” na cor Preto Ghana.

Dirigir um Mobi é uma experiência prática e sem complicações, perfeito para o dia a dia nas cidades. Se você gosta de um carro que se adapte à rotina e oferece boa economia, vale a pena considerar esse subcompacto brasileiro.