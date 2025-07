Dongfeng Warrior 817 alcança 10 mil reservas em 1 hora na China

A fabricante chinesa Dongfeng está chamando a atenção ao lançar o novo SUV elétrico Warrior 817, em parceria com a gigante Huawei. E não é para menos: em apenas uma hora de pré-venda, eles já contabilizaram mais de 9.700 pedidos! Isso mostra que o pessoal está empolgado com o modelo, que promete ser uma baita opção no mercado.

Os preços do Warrior 817 ficam entre 329.900 e 359.900 yuan, o que equivale a aproximadamente 46 mil a 50 mil dólares. Ele vem em duas versões bem diferentes: a City Edition, mais voltada para o uso urbano, e a Off-Road Edition, para quem curte aventuras em trilhas. A versão off-road é equipada com rodas beadlock e até um guincho elétrico, perfeito para quem adora pegar a estrada menos passada.

Quando você olha para o Warrior 817, percebe seu visual imponente. Com 5,10 metros de comprimento e 1,89 m de altura, ele exibe uma presença robusta. E o que dizer da suspensão a ar? Ela pode aumentar a altura livre do solo de 335 mm para 385 mm, ideal para quem enfrenta terrenos complicados. Outra coisa que chama atenção é a cabine, com uma central multimídia de 15,6 polegadas que traz o sistema HarmonyOS 5.0. Detalhes como um botão giratório em estilo relógio e comandos inspirados na aviação dão um toque de sofisticação e modernidade ao interior.

Mas o Warrior não para por aí. Ele vem cheio de recursos práticos, como 13 tomadas de energia, sendo uma delas capaz de alimentar aparelhos externos com 6 kW, além de dois carregadores sem fio de 50W. Esse brinquedo é pensado para quem precisa de um carro versátil, seja para um passeio no campo, um resgate emergencial ou mesmo para o dia a dia.

Com um design que une a arquitetura própria da Dongfeng, a M-TECH, com a tecnologia da Huawei, o modelo pode ser encontrado nas versões híbrida plug-in (PHEV) e elétrica com extensor de autonomia (EREV). Você já pensou em como seria ter um motor 1.5 turbo como extensor de autonomia? Pois é, o Warrior 817 pode alcançar até 912 cv e um torque de 1280 Nm. Isso significa que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,2 segundos! A autonomia elétrica chega a 200 km, e com a ajuda do extensor, você pode conseguir mais de 1.000 km sem se preocupar em recarregar.

E o que dizer das novas tecnologias inteligentes? O sistema de assistência Qiankun ADS 4 da Huawei proporciona direção autônoma em diversas situações, como navegação em rodovias e estacionamento automático. Sem dúvida, é um modelo que mostra o futuro dos SUVs e a atenção que as montadoras estão dando à tecnologia.

Então, se você é apaixonado por carros e curte tudo que é inovação, o Warrior 817 é, sem dúvida, uma novidade que promete agitar o segmento.