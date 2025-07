Caoa Chery reduz preço do Tiggo 7 para PcD em julho

Durante o mês de julho, quem está à procura de um SUV pode aproveitar uma baita oportunidade com o Caoa Chery Tiggo 7. Ele está com condições especiais para pessoas com deficiência (PcD), oferecendo isenção total de IPI, o que resulta em bons descontos — é uma chance imperdível para quem quer um carro novo.

Falando sobre a versão Tiggo 7 Sport, ela realmente brilha quando o assunto é custo-benefício. Oferece um pacote completo por um preço que se aproxima de modelos populares como o Fiat Pulse ou o Volkswagen Tera. Para quem quer mais conteúdo pelo valor certo, esse SUV é uma escolha interessante.

Se você decidir visitar uma das concessionárias da Chery espalhadas pelo Brasil, vai poder esclarecer qualquer dúvida sobre o processo de compra. Além disso, ajudará a entender as opções de financiamento e os prazos de entrega para o público PcD.

O preço original do Tiggo 7 Sport é de R$ 139.990, mas com os descontos especiais, o custo cai para R$ 130.004. Isso significa uma economia de quase R$ 10 mil! Para quem quer algo ainda mais completo, o Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE, que custa R$ 174.990, pode ser adquirido por R$ 158.417. Aqui, a economia é ainda maior: R$ 16.573.

A concessionária Caoa Chery Moreira Guimarães confirmou esses números, mas é bom lembrar que os preços podem variar de acordo com a região onde você está.

Em termos de performance, o Caoa Chery Tiggo 7 Sport vem equipado com um forte motor 1.5 turbo flex, entregando 150 cavalos de potência e um torque de 21,4 kgfm, tudo gerenciado por um câmbio automático de 9 marchas. Já o Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive é a versão mais robusta, com um sistema híbrido leve de 48V. Isso significa que ele conta com um motor elétrico que, além de aumentar a potência para 160 cv e torque de 25,5 kgfm, ajuda a economizar no consumo e a reduzir emissão de poluentes.

Até o meio de julho de 2025, o Tiggo 7 vendeu 1.894 unidades, o que representa um crescimento de 29% em relação ao mês anterior. No entanto, ele ainda fica atrás de concorrentes como o Toyota Corolla Cross, que vendeu 3.443 unidades, e o Jeep Compass, com 2.407 unidades emplacadas.

O sucesso de vendas do Tiggo 7 é impulsionado principalmente pela nova versão Sport, que representa cerca de 95% das vendas totais. As versões Pro Max Drive e Pro Hybrid Max Drive dividem os restantes 5%.

Caoa Chery Tiggo 7 para PcD em julho de 2025:

Configurações Preço de tabela Preço para PCD Descontos Tiggo 7 Sport R$ 139.990,00 R$ 130.004,00 R$ 9.986,00 Tiggo 7 PRO Hybrid MAX DRIVE R$ 174.990,00 R$ 158.417,00 R$ 16.573,00

Aproveitar essa atualização é uma oportunidade válida para quem quer desembarcar em um carro com espaço e tecnologia, além de ser financeiramente vantajoso.