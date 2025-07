Aumento de tarifas faz Volvo produzir XC60 nos EUA

A Volvo decidiu trazer um sopro de inovação para o XC60, anunciando que começará a produzir esse querido SUV em Ridgeville, perto de Charleston, na Carolina do Sul, a partir do final de 2026. E a boa notícia é que ele virá em versões híbrida leve e híbrida plug-in. Isso mostra como a marca está se comprometendo com o mercado norte-americano e buscando nacionalizar sua produção em tempos de incerteza comercial.

A mudança não é aleatória. Com as tarifas de importação, que podem chegar a 30% sob a administração atual dos EUA, ficou difícil para as montadoras estrangeiras manterem suas operações rentáveis. Essa decisão se alinha a um plano da Volvo para contornar esses custos, aumentar a competitividade do XC60 e otimizar a produção em uma planta que, em 2024, operou com apenas 13% da capacidade.

Falando em números, o XC60 representa mais de um terço das vendas da Volvo nos EUA e é o quarto híbrido de luxo mais vendido por lá. Ele também é o campeão de vendas da história da marca, com mais de 2,7 milhões de unidades vendidas desde seu lançamento em 2008 no Salão de Genebra. Não é à toa que ele se tornou um verdadeiro ícone entre os SUVs.

SUV é o Volvo mais vendido da história

A primeira geração do XC60 foi produzida na Bélgica e usava a plataforma P3 da Volvo, compartilhando algumas tecnologias com o Land Rover Freelander, um lembrete da época em que ambas as marcas pertenciam à Ford. No Brasil, o XC60 chegou em 2009, trazendo um motor 3.0 turbo de seis cilindros e o inovador sistema de frenagem autônoma City Safety, que permite parar o carro sozinho a até 30 km/h. Quem já se viu no meio do trânsito sabe o que isso significa, né?

Agora, depois de várias atualizações, estamos na segunda geração do XC60, que começou em 2017. Essa nova versão está sendo produzida em várias partes do mundo, inclusive na Suécia e na China. Com a produção programada para os EUA, a Volvo reafirma seu compromisso em se estabelecer no mercado norte-americano e aposta nesse modelo para enfrentar os desafios que vêm da economia global.

No Brasil, linha 2026 chegou renovada

Por aqui, o XC60 2026 passou por algumas atualizações visuais que alinhavam com as mudanças feitas na Europa em fevereiro. No exterior, a nova grade polida e o design revisado do para-choque dianteiro tornam o visual mais aerodinâmico e moderno. A traseira também ganhou novas luzes mais escuras, deixando o carro com um ar mais robusto.

Mas as novidades não param por aí! O interior do modelo está mais tecnológico do que nunca. Agora, vem equipado com um sistema de multimídia atualizado, que utiliza a nova plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm. Isso significa que a tela central de 11,2” tem uma densidade de pixels 21% maior, garantindo imagens mais nítidas. E quem já tentou usar um carregador sem fio e ficou frustrado ao ver o celular escorregando? Pois é, o carregador do XC60 também foi aprimorado para evitar essas surpresas desagradáveis.

No que diz respeito ao desempenho, o SUV é equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina combinado com um motor elétrico, atingindo uma potência total de 462 cv. Com um torque generoso de 72,3 kgfm e um câmbio automático de 8 marchas, não dá pra negar que a experiência ao volante promete ser empolgante, especialmente em viagens mais longas ou até naquelas escapadas de fim de semana.

As opções de configuração do Volvo XC60 começam a partir de R$ 459.950 na versão T8 Plus e vão até R$ 539.850 na T8 Polestar. Sem dúvida, um SUV que traz conforto, tecnologia e um toque de sofisticação para quem ama dirigir.