Vídeo registra carreta colidindo com veículos

Acidente na BR-376 em Ponta Grossa Deixa 16 Feridos

Na tarde desta quinta-feira (17), ocorreu um grave acidente na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão envolveu uma carreta que saiu de uma oficina e invadiu a pista, resultando em uma batida com pelo menos outros cinco veículos. No total, 16 pessoas ficaram feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente ocorreu no quilômetro 488 da rodovia. O caminhão, ao sair da oficina, perdeu o controle e atingiu diversos veículos que trafegavam pela estrada. A pista no sentido norte precisou ser completamente interditada para o socorro das vítimas e a remoção dos veículos envolvidos.

Dentre os feridos, três pessoas foram encaminhadas para hospitais nas proximidades. Um paciente foi transferido de helicóptero, enquanto duas mulheres foram levadas por ambulâncias.

Um vídeo feito por uma testemunha, que estava em um carro no sentido oposto ao do acidente, registrou o momento exato da colisão. É possível ver os veículos se chocando e um deles tombando logo em seguida. A gravação despertou a reação da testemunha, que expressou choque ao ver a situação.

Imagens também mostraram a gravidade do acidente, com os veículos bastante danificados. O atendimento às vítimas mobilizou equipes de emergência, e o fluxo na rodovia ficou comprometido durante o resgate e a retirada dos carros atingidos.

Os motoristas que transitavam pela BR-376 foram alertados sobre a interdição, e a PRF conseguiu restabelecer a circulação no local após o término dos trabalhos de emergência.