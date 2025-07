Novo curso gratuito da Serasa atrai grande interesse

O setor de tecnologia tem se mostrado uma área fundamental para jovens que buscam melhores oportunidades de trabalho e estabilidade financeira, especialmente em São Paulo. Para ajudar moradores de comunidades com menos acesso a essas oportunidades, surgiram programas que promovem a capacitação profissional. Um desses projetos é o Transforme-se, criado para oferecer formação em carreiras tecnológicas a jovens de baixa renda.

Nos últimos anos, a inclusão de jovens de comunidades menos favorecidas tem se tornado um tema importante no debate sobre a democratização da tecnologia. O programa Transforme-se, idealizado pela Serasa Experian, visa especificamente esse público, oferecendo cursos voltados para moradores das regiões Sul e Oeste da cidade, com idades entre 18 e 29 anos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo ou estar cursando.

Quem pode participar do programa Transforme-se?

O Transforme-se é voltado para jovens de baixa renda que residem nas áreas Sul e Oeste de São Paulo. Os participantes devem ter entre 18 e 29 anos e precisam ter concluído ou estar em andamento no ensino médio. Essa iniciativa busca facilitar o acesso ao conhecimento técnico para aqueles que enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho na área de tecnologia.

Quais são os cursos e benefícios oferecidos pelo programa?

O programa oferece formação presencial em parceria com o Senac, com carga horária de até 280 horas. Os cursos incluem tópicos como Informática Básica, Lógica de Programação, Programação de Sistemas e o mais recente, Assistente de TI. Além disso, há um módulo específico sobre Educação Financeira, importante para o crescimento pessoal e profissional.

Os selecionados para o programa recebem diversos benefícios, como:

Bolsas de estudo 100% gratuitas em unidades do Senac

em unidades do Senac Formação em vários setores da tecnologia, contabilizando até 280 horas

Mentoria com profissionais da Serasa Experian

Acesso à rede de ex-alunos e ao Banco de Talentos

Uma bolsa-auxílio de R$ 27 por presença nas aulas

Acompanhamento social e pedagógico realizado por organizações parceiras

Como se inscrever no Transforme-se em 2025?

Para as 262 vagas disponíveis em 2025, a inscrição deve ser feita exclusivamente online através do site da Serasa Experian. Os interessados devem preencher um formulário e aguardar a convocação, que ocorrerá até o final de agosto, pois as aulas começam em setembro. O processo seletivo é estruturado para garantir acesso a candidatos que atendam aos critérios propostos.

Para se inscrever, siga as etapas:

Acesse o site do programa. Leia atentamente os critérios de elegibilidade e os detalhes das vagas. Preencha o formulário com suas informações pessoais, contato e escolaridade. Aguarde o contato para as etapas seguintes de avaliação e seleção. Se selecionado, esteja atento ao cronograma e aos materiais necessários para o início das aulas.

Qual é o impacto social do programa Transforme-se?

Desde seu lançamento, o programa já capacitou mais de dois mil estudantes em sete estados do Brasil, ajudando jovens a se inserir no ambiente digital e fortalecendo comunidades carentes. Através de uma formação técnica aliada a suporte financeiro e mentoria, o Transforme-se promove o desenvolvimento de habilidades importantes, aumentando as chances de emprego e a diversidade na área tecnológica do país.

Essas metodologias modernas e o acompanhamento individualizado, associados a parcerias estratégicas, criam oportunidades reais para novos profissionais na área de tecnologia, ao mesmo tempo em que incentivam a autonomia dos jovens e suas perspectivas de futuro.