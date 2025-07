Reality estrela da casa retorna dia 25 com novidades na Globo

"Estrela da Casa" retorna com novidades em 25 de agosto

O reality musical da Globo, "Estrela da Casa", está prestes a voltar com uma nova temporada, que traz diversas surpresas e reformulações. A estreia está agendada para o dia 25 de agosto, logo após a novela "Vale Tudo". O programa promete destacar o talento da nova geração da música brasileira, misturando emoção, convivência e competição musical ao vivo.

Sob a apresentação de Ana Clara Lima, a nova temporada terá uma adição especial: o cantor Michel Teló será o mentor dos participantes. Esta é uma função inédita no programa, e a presença de Teló foi revelada durante um evento em Rio de Janeiro, onde ele expressou entusiasmo por voltar ao formato de reality musical.

Teló, conhecido por sua carreira de sucesso e por suas participações em outros programas do gênero, afirmou que está animado em compartilhar sua experiência com os novos talentos. Ele mencionou, na ocasião, que pretende utilizar tudo o que aprendeu em sua trajetória para ajudar a revelar a próxima estrela da música brasileira.

Novas dinâmicas

Nesta temporada, 14 participantes estarão competindo, e o programa trará apresentações semanais em festivais, oferecendo mais visibilidade para os talentos em disputa. Uma das principais mudanças será a introdução de um júri técnico, que irá avaliar cada apresentação de forma mais detalhada, o que permitirá uma análise mais precisa antes das votações do público.

Para promover essa nova fase, "Estrela da Casa" estará presente em vários eventos culturais de 18 de julho a 3 de agosto. Alguns dos locais onde o programa marcará presença incluem:

Expofavela em Belo Horizonte

em Belo Horizonte 90’s Festival no Rio de Janeiro

no Rio de Janeiro Festival do Rio no Rio de Janeiro

Durante esses eventos, o público terá a oportunidade de vivenciar uma experiência interativa em um estande com plataforma 360º. Além disso, serão distribuídos brindes personalizados com a nova identidade visual do programa, que é mais vibrante e moderna.

Produção e foco no desenvolvimento

"Estrela da Casa" é um projeto original da Globo, com produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias e direção geral de Aida Silva e Carlo Milani. O foco desta nova temporada não será apenas a competição, mas também o desenvolvimento artístico dos participantes, com o objetivo de revelar novos nomes para o cenário musical brasileiro.

Informações importantes: