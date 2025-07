Caverna Encantada estreia às 17h, a partir de segunda-feira

O SBT anunciou uma mudança no horário da novela infantojuvenil “A Caverna Encantada”. A trama, que recentemente passou a ser exibida às 14h, agora será transmitida às 17h. Essa alteração acontece em um momento em que a novela já estava enfrentando dificuldades de audiência.

O último capítulo de “A Caverna Encantada” está previsto para ir ao ar no dia 5 de setembro, enquanto a quarta e última temporada da série estreará em 12 de agosto, começando pelo capítulo 269. Essa nova fase, chamada “Verão”, promete trazer reviravoltas emocionantes e desfechos dramáticos, com o objetivo de cativar o público fiel.

Desde o seu lançamento em julho de 2024, a novela não alcançou as expectativas de audiência. Com a proposta de contar a história em temporadas, a trama acabou sendo retirada do horário nobre em maio, passando a ser exibida na tarde. Apesar dessa mudança, os números não melhoraram significativamente. A média de audiência é de apenas 3 pontos em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro, valores considerados baixos para a emissora.

A nova faixa horária, no entanto, pode piorar ainda mais essa situação, já que a programação vespertina costuma ser mais voltada para adultos, com a exibição de telejornais, o que pode afastar o público infantil.

A partir de segunda-feira, 21 de julho, a programação do SBT ficará assim:

– 13h00 – “Chaves”

– 13h45 – “Maria do Bairro”

– 14h45 – “A Usurpadora” (última semana)

– 15h30 – “Fofocalizando”

– 17h00 – “A Caverna Encantada”

– 18h00 – “Chaves”

– 18h30 – “Tá na Hora”

Essa abordagem de agendar “A Caverna Encantada” para a tarde é uma tentativa da emissora de recuperar a audiência da novela, ainda sem definir o que ocupará o horário após o final da nova temporada.