Volkswagen Tera Comfort tem desconto de R$ 16.812 para PcD

O Volkswagen Tera Comfort 2026 está chamando a atenção no Brasil, e não é à toa. Com uma boa mistura de equipamentos e um preço bem competitivo, esse SUV já é uma pedida interessante para quem gosta de carros. E, se você precisa de um carro adaptado, tem boas notícias: em julho, ele está com condições especiais para PcD, com possibilidade de isenção de impostos. Ótimo, né?

Esse modelo conta com um motor 1.0 TSI e câmbio automático, com preço-base de R$ 126.990,00. Mas para o público PcD, o valor desce para R$ 110.178,00, garantindo um descontão de R$ 16.812,00. Esses números são confirmados por concessionárias, então dá para acreditar!

Pacote de Pós-Venda e Segurança

Para garantir a preferência dos motoristas brasileiros, a Volkswagen oferece um pacote de pós-venda interessante. O Tera vem com garantia de três anos, e o custo total das revisões programadas é em torno de R$ 4.028. Isso ajuda na hora de planejar as despesas a longo prazo.

Se você se preocupa com segurança — e quem não se preocupa? — saiba que o Tera merece destaque. O modelo atingiu nota máxima de cinco estrelas nos testes de impacto do Latin NCAP. Esse é um ponto que vai fazer você se sentir mais seguro ao dirigir nas ruas movimentadas.

Desempenho e Conforto

O Volkswagen Tera Comfort 2026 traz motor 1.0 turbo flex, igual ao que está no Polo. São três cilindros, que entregam até 116 cavalos de potência e 16,8 kgfm de torque, sendo abastecido com etanol. Isso significa que você vai sentir a resposta do carro numa aceleração rápida e segura, perfeita para o dia a dia.

Com um câmbio automático de seis marchas, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 11,7 segundos e alcança uma velocidade máxima de 184 km/h. Vai entender melhor essa resposta se já precisou passar por um trânsito pesado e viu como um câmbio esperto faz toda a diferença.

Pra quem curte espaço interno, esse modelo não decepciona. São 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura e 1,50 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m, compartilhado por outros modelos da VW como o Polo e Nivus. O porta-malas tem capacidade para 350 litros, perfeito para aquela viagem de fim de semana ou um dia de compras. Além disso, o tanque de combustível leva 49 litros, te permitindo rodar bastante antes de precisar abastecer de novo.

Em resumo, o Tera Comfort 2026 é um SUV que promete agradar. Se você está na onda de buscar um carro que une conforto, segurança e um preço bem legal, ele pode ser uma opção irresistível. Assim, fica fácil garantir boas experiências ao volante!