Toyota Yaris Cross será lançado no Brasil em outubro com híbrido flex

Um dos lançamentos mais esperados do ano no mundo dos SUVs compactos é o Toyota Yaris Cross, e ele está prestes a desembarcar nas concessionárias do Brasil. O modelo estará disponível em outubro, enquanto os nossos vizinhos argentinos poderão conferir as vendas a partir de 27 de novembro. Quase uma estreia simultânea, não é mesmo?

O presidente da Toyota Argentina, Gustavo Salinas, confirmou as datas durante uma coletiva de imprensa. Além de falar sobre o Yaris Cross, ele também trouxe novidades sobre outros produtos da marca, mas frizou que os holofotes do segundo semestre serão voltados para esse novo SUV. Isso significa que vem coisa boa por aí!

No Brasil em outubro

O Yaris Cross vai chegar ao Brasil junto com um baita benefício: ele fará parte do plano Toyota 10, que oferece cobertura de fábrica por até 10 anos, sem custo adicional. Basta seguir o cronograma de revisões na rede autorizada. Quem não gosta de um carinho assim com o carro, certo?

E não podemos esquecer do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo! O evento vai rolar entre os dias 22 e 30 de novembro, e é bem provável que o Yaris Cross seja a estrela da Toyota. Se você ama carros, vale a pena ficar de olho nessa feira, que promete muitas novidades no setor.

SUV terá versão híbrida

O Yaris Cross foi revelado na Ásia em maio de 2023 e tem dimensões bem interessantes, com 4.310 mm de comprimento, 1.770 mm de largura e 1.615 mm de altura, com um entre-eixos de 2.620 mm. Ele é baseado na plataforma DNGA — uma versão mais acessível da TNGA, a mesma que você encontra no Corolla.

O modelo chega com um motor 1.5 aspirado de 106 cv e 14 kgfm de torque nas versões de entrada e, para quem busca economia e tecnologia, uma opção híbrida que combina um motor a combustão de 80 cv com um elétrico de 90 cv. Imagine só a economia de combustível e o mínimo de poluição.

Produzido em Sorocaba (SP), o Yaris Cross vai assumir o lugar dos modelos Yaris Hatchback e Sedã, que se despedirão do mercado em 2024. Enquanto isso, na Argentina, o hatch vai continuar nas prateleiras por um tempo a mais, estratégia que lembra a saída do Etios do Brasil, que ainda ficou por lá por quase quatro anos depois de ser descontinuado aqui.

Mesmo quem não é muito fã de SUVs pode ficar animado com essa novidade, afinal, o Yaris Cross promete ser uma opção versátil para quem busca um carro bom para a cidade e que tenha espaço para a família. E quem não gosta de ter um carro que se destaca na multidão, não é mesmo?