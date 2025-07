Toyota realiza testes de picape média híbrida na Argentina

O presidente da Toyota Argentina, Gustavo Salinas, revelou em uma coletiva que a marca está testando a picape Tacoma Hybrid na Argentina. Salinas comentou que esses testes são parte de um projeto global e que o país vizinho funciona como um verdadeiro "laboratório" para novas tecnologias.

As primeiras aparições da Tacoma camuflada foram flagras em diversas estradas da Argentina, incluindo em Neuquén, Córdoba e Buenos Aires, desde o final de junho. Para quem não conhece, a Tacoma é a picape média da Toyota na América do Norte. Ela é maior e mais poderosa que a nossa querida Hilux, que por lá não está disponível, já que o espaço é ocupado pela Tacoma, a favorita do público norte-americano. O modelo tem como competidores a Ford Ranger e a Chevrolet Colorado, e dizem que a Tacoma é a mais vendida no seu segmento!

Tacoma Híbrida na América do Sul

Durante a coletiva, Salinas foi perguntado sobre a possibilidade da Tacoma híbrida ser vendida na América do Sul. Ele foi bem claro: atualmente, não há planos de comercializa-la na Argentina. Mas ele deixou a porta aberta para o futuro: "um dia gostaríamos de ter uma linha completa de picapes", disse. Ele também mencionou que em algum momento se cogitou trazer a Tundra para as terras argentinas, mas, por enquanto, isso não está nos planos.

4Runner Registrado no Brasil

Uma novidade fresquinha é que a Toyota registrou no Brasil o 4Runner, um SUV que é derivado da Tacoma. Aqui, conhecemos a Hilux e o SW4, enquanto na América do Norte, eles têm essa combinação poderosa de Tacoma e 4Runner. E o timing não poderia ser melhor, já que o governo brasileiro anunciou novas regras de IPI que vão impactar veículos que não são eletrificados, como a Hilux e o 4Runner.

O 4Runner traz uma motorização chamada I-Force Max. Ele combina um motor 2.4 turbo a gasolina com um motor elétrico que entrega 48 cv. Assim, o total chega a 330 cv e 64,3 kgfm de torque! Se você opta pela versão convencional, sem motor elétrico, ainda assim, são respeitáveis 282 cv e 43,8 kgfm. O câmbio? Agora ele vem automático de 8 marchas, substituindo a antiga caixa de 5 que era usada até então.

Comparativo com o Ford Everest

Para dar uma ideia, o Ford Everest disponível na Argentina carrega um motor 2.3 turbo a gasolina. Ele entrega 300 cv e 45,5 kgfm de torque, sendo acoplado a uma transmissão automática de 10 marchas com tração 4×4. E, para quem conhece a história da Toyota, o velho motor 4.0 V6 que estava no 4Runner foi aposentado, abrindo caminho para essa nova era!

Quem já dirigiu uma picape sabe como é importante ter a potência certa na hora de encarar subidas ou carregar peso, e com esses novos motores, a Toyota parece estar bem alinhada com o que o mercado está pedindo. É sempre bom ver inovações que facilitam a vida na estrada.