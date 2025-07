Tesla anuncia Model 3+ com mais autonomia na China

A Tesla está prestes a causar alvoroço em suas operações na China com o lançamento do novo Model 3+, que promete ser o campeão de autonomia da marca. Esse modelo deverá rodar até 800 km com uma única carga, utilizando o padrão chinês CLTC. Isso coloca o Model 3+ na mesma liga do Xiaomi SU7, um dos grandes destaques em longas distâncias.

Esse movimento é parte da estratégia da Tesla para manter sua competitividade em um mercado chinês bem acirrado. Enquanto nos EUA a marca reina quase que absoluta, na China a situação é diferente, com montadoras locais investindo pesado em tecnologia e oferecendo preços bem atrativos.

O Model 3+ foi apresentado depois que a Tesla solicitou ao governo chinês uma licença para venda. O nome já diz tudo: o foco aqui é autonomia, e não tanto velocidade como no Model 3 Performance que todos conhecem.

Nos detalhes divulgados, dá pra perceber que o novo modelo terá tração traseira e vai usar uma bateria NMC (níquel-manganês-cobalto) da LG. Esse tipo de bateria é mais eficiente e com maior densidade energética do que aquelas que encontramos no Model 3 básico.

Atualmente, a Tesla já vende na China o Model 3 Long Range, que possui tração integral e bateria de 78,4 kWh, proporcionando 753 km de autonomia. O Model 3+ vem com a promessa de ser ainda mais eficiente, aproveitando a tração traseira. Já a montadora Zeekr é outro exemplo de inovação por lá, alcançando 300 mil veículos produzidos.

Ainda não há confirmação oficial, mas muitos acreditam que o Model 3+ deve contar com a mesma bateria de 78,4 kWh da versão Long Range ou talvez uma de 79,7 kWh, disponível em um modelo correspondente nos EUA. Isso só reforça as expectativas sobre a capacidade de distância desse novo carro.

O Model 3+ irá ocupar uma posição intermediária entre a versão de entrada e a Long Range com tração integral. Ele combina eficiência e alcance, ideal para quem busca viajar longas distâncias sem se preocupar tanto com recargas frequentementes. Vale lembrar que, enquanto isso, a Tesla se defende em um julgamento sobre um acidente fatal relacionado ao Autopilot na Flórida, mostrando que a empresa enfrenta desafios em várias frentes.

A expectativa é que o lançamento aconteça nos próximos meses. Com essa novidade, a Tesla quer se firmar ainda mais no maior mercado de veículos elétricos do mundo. E com empresas como a SAIC-GM apresentando novos conceitos elétricos, fica claro que a corrida pela inovação nunca para na China.