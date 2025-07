Geely EC5 é lançado no Brasil com preços a partir de R$ 195.800

O grupo Geely, que fez uma rápida aparição no Brasil no passado, voltou com tudo, mostrando seu primeiro modelo na nova fase: o SUV elétrico EC5. Esse bicho é conhecido por ser um SUV médio capaz de levar até cinco ocupantes, com medidas que lembram um Jeep Compass. Ele chega com 4,62 metros de comprimento, 1,90 metro de largura e 1,67 metro de altura. Se você procura um carro espaçoso, essa opção está entre as mais amplas do segmento, mesmo sendo um pouco mais curto que concorrentes como o híbrido BYD Song Plus.

Geely EC5: preços e versões

A pré-venda do Geely EC5 acontece de 17 a 30 de julho, e as condições estão bem interessantes. A versão PRO, por exemplo, já vem recheada de itens que fazem a diferença na hora de pisar no acelerador. Os faróis Full LED automáticos são um show à parte, assim como as lanternas traseiras também em LED. As rodas de 18" combinam perfeitamente com a carcaça, e o teto solar panorâmico que apresenta mais luz ao interior é um charme.

Por dentro, a versão PRO não decepciona. O ar-condicionado automático e as saídas traseiras são ótimas para viagens longas com a família. Os bancos dianteiros têm ajuste elétrico, e você ainda conta com um filtro de cabine que traz um ar mais limpo dentro do carro – ideal para quem pega muita poeira na estrada.

Tecnologia e Segurança

Na parte tecnológica, essa versão já vem com uma central multimídia FLYME AUTO de 15,4“ e painel digital de 10,2“. Conectividade é o que não falta, com Apple CarPlay, Wi-Fi e até carregador de celular por indução. Se você já ficou perdido no trânsito e sonhou com um assistente para te ajudar, saiba que a versão PRO não inclui todos os sistemas de assistência ADAS, que ficam restritos à versão MAX. Isso significa que itens como piloto automático adaptativo e alerta de ponto cego estão disponíveis apenas nas versões mais equipadas.

Mas não se preocupe, porque a versão PRO ainda mantém um pacote de segurança robusto. São seis airbags, controle de tração e sistema anticapotamento, além de sensores de estacionamento. É aquele tipo de carro que faz você se sentir seguro, principalmente em rodovias mais movimentadas.

Desempenho e Autonomia

O EC5 vem equipado com um motor que desenvolve 217 cv e torque de 32,6 kgfm. A bateria de 60,2 kWh oferece uma autonomia de até 413 km na versão PRO e cerca de 349 km na versão MAX. Para quem adora fazer uma viagem de fim de semana, esses números são bem convidativos. Recarregar a bateria de 30% a 80% leva apenas 20 minutos, ou seja, você pode parar rapidinho para um café e seguir viagem.

Internamente, o EC5 segue a tendência dos elétricos modernos, combinando tech com um visual minimalista. A central multimídia é intuitiva e o Head-Up Display facilita sua vida ao volante, mostrando informações essenciais sem que você precise desviar muito o olhar da estrada.

À Quebra de Barreiras

Com a parceria com a Renault, o Geely espera expandir sua presença no Brasil em grande estilo, com planos de abrir diversas concessionárias pelo país. Isso significa que em breve você poderá conferir de perto essas novidades e, quem sabe, fazer um test drive.

No fim das contas, o Geely EC5 promete ser uma opção interessante para quem busca um SUV elétrico, com estilo, espaço e boas tecnologias. Se você é apaixonado por carros, vale a pena ficar de olho nesse lançamento.