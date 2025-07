Audi A5 2025 chega à Austrália com mais tecnologia e espaço

O novo Audi A5 e S5 chegaram com tudo na Austrália, trazendo uma nova fase para a linha de sedãs médios da marca. Essa mudança é especial, pois é a primeira reformulação de nome desde 1994, enquanto o modelo anterior se despedia como A4 e A5.

O visual do novo A5 está mais moderno, com linhas suaves e um design que promete fazer sucesso. Ele cresceu consideravelmente: são 70 mm a mais no entre-eixos, 65 mm a mais no comprimento e 57 mm na altura. Isso significa que o espaço interno melhorou, proporcionando mais conforto para os ocupantes. O carro também ganhou 13 mm na largura, trazendo mais presença e estabilidade nas estradas.

Linha de Modelos e Preços

Na Austrália, os modelos disponíveis começam com o A5 TFSI S Line de tração dianteira, seguido pelo esportivo S5, e as versões com tração integral TFSI Quattro S Line e e-hybrid Quattro. A versão híbrida, que oferece até 100 km de autonomia elétrica, chega a partir de AU$ 89.900, e o S5 inicia em AU$ 114.900.

A entrada da linha, o A5 TFSI S Line, custa AU$ 79.900 — um aumento em relação ao A4 anterior. Ele traz um motor 2.0 turbo com 204 cv e 340 Nm de torque, e vai de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos. Um detalhe que vale lembrar é que em testes nas estradas molhadas de Melbourne, a tração dianteira sentiu algumas dificuldades, especialmente nas saídas, o que pode ser um desafio para quem enfrenta condições climáticas adversas. Isso foi agravado pela falta do sistema MHEV+, resultando em um consumo de 8,9L/100km.

Equipamentos e Conforto

Quando se trata de equipamentos, o A5 não decepciona. Ele vem com rodas de 19 polegadas, faróis Matrix LED, bancos esportivos aquecidos com ajuste elétrico, climatização de três zonas e iluminação ambiente bem caprichada. Além disso, a central multimídia impressiona com uma tela de 14,5 polegadas, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, e até controle por voz com uma ajudinha da inteligência artificial.

Se você devora cada detalhe, existem pacotes extras que oferecem ainda mais sofisticação. O pacote Style para quem gosta de um visual mais esportivo, usando detalhes em preto e vidros escurecidos, custa AU$ 3.900. A ventilação para os bancos adiciona mais conforto e sai por AU$ 2.200. Já quem quer um sistema de som de qualidade, o pacote Premium por AU$ 4.900 traz um som Bang & Olufsen 3D e iluminação ambiente sofisticada.

Interior e Espaço

Por dentro, o A5 se destaca pelo acabamento, que combina couro nas portas e no console, embora tenha uma boa quantidade de plástico brilhante, que pode ser um pouco chato de manter. Os bancos são confortáveis, mas o espaço traseiro, especialmente no meio, não é dos melhores por causa do túnel no assoalho.

O porta-malas, apesar de ter perdido um pouco de capacidade em relação ao A4, agora é de 445L e o formato liftback facilita o acesso. Só lembrar: não tem pneu sobressalente, então é bom ficar atento a isso.

Em matéria de segurança, o A5 está bem equipado. Ele traz recursos como piloto automático adaptativo, assistente de faixa e câmera 360º, além de ter conquistado cinco estrelas no Euro NCAP. Um ponto interessante é que a direção semi-autônoma será adicionada por meio de uma atualização de software futuramente.

Apesar de todas as melhorias, a versão de entrada do A5 não entrega a mesma suavidade que o S5 ou os concorrentes, como o Mercedes Classe C, que ainda é o padrão em conforto. Mas as versões Quattro e híbrida prometem oferecer uma experiência equilibrada, misturando desempenho e sofisticação na medida certa.

Vale a pena ficar de olho nas novidades que esse Audi A5 Sedan 2025 traz para o Brasil, especialmente sua motorização de 272 cv. E claro, se você está pensando em novas opções, a BYD também está ampliando a família Song com novos modelos, o que promete agitar o mercado.