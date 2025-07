SBT encerra teledramaturgia e foca em coproduções

A partir de agosto, o SBT fará uma mudança importante em sua produção de conteúdo ao suspender temporariamente seu departamento de teledramaturgia. Essa decisão segue o término das gravações da série “Quem Vai Ficar com Mamãe?” e resultará na demissão de profissionais de áreas como cenografia, figurino e maquiagem.

Apesar dessa interrupção, a emissora não pretende abandonar completamente as novelas, séries e produções dramáticas. A assessoria de imprensa do SBT informou que essas produções continuarão a ser realizadas, mas em um novo modelo de negócios, inspirado no que já é praticado por outras emissoras.

Agora, o SBT atuará apenas como exibidor, fazendo parcerias com produtoras independentes que criarão os projetos sob demanda. Esse novo formato permitirá que os custos e lucros sejam compartilhados, com as produções sendo executadas por terceiros, utilizando a infraestrutura da emissora.

Um exemplo dessa nova abordagem é a negociação em andamento com a Disney para a produção de uma novela inédita em 2026. O projeto será desenvolvido por uma produtora externa, mas utilizará os estúdios do SBT. Ambas as empresas se tornarão sócias na produção, dividindo tanto os investimentos quanto os lucros.

Embora a parceria entre Disney e SBT não seja novidade — as duas empresas já colaboraram anteriormente com a produção de “A Caverna Encantada” —, o modelo atual de coprodução muda significativamente. Agora, o SBT fornecerá conteúdos prontos, enquanto a Disney apenas sublicenciará os capítulos já exibidos.

Um desempenho modesto de audiência e uma baixa rentabilidade com o licenciamento de produtos derivados motivaram a emissora a revisar seus investimentos em produções próprias. Fontes afirmam que o SBT enfrenta dificuldades financeiras, o que contribui para a necessidade de reformulação.

### A Caverna Encantada: Finalização em Setembro

A novela “A Caverna Encantada” também está prestes a se despedir. Esta produção infantojuvenil, que foi dividida em quatro fases temáticas — Outono, Inverno, Primavera e Verão — terminará no dia 5 de setembro. A quarta e última temporada começará a ser exibida em 12 de agosto, a partir do capítulo 269.

Esta nova fase promete trazer reviravoltas emocionantes e conclusões dramáticas para cativar o público fiel da atração. Contudo, ainda não há definição oficial sobre qual programa substituirá a novela na grade de horários do SBT após o seu término.

Lançada em julho de 2024, “A Caverna Encantada” foi criada com grandes expectativas, mas obteve um desempenho abaixo do esperado, mesmo com a proposta de apresentar a história em temporadas. Desde o final de maio, os capítulos inéditos foram transferidos para a programação vespertina, na tentativa de recuperar a audiência.

Dados recentes mostram que a novela tem alcançado uma média de 3 pontos em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro, índices considerados baixos para os padrões do SBT.