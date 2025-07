Leandro Lima conquista dois papéis em novelas da Globo

Leandro Lima, um dos protagonistas da teledramaturgia da Globo, vive um momento de destaque. Ele ganhou visibilidade ao atuar como par romântico da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, no remake da novela “Vale Tudo”. Agora, o ator foi escalado para um novo papel importante na próxima novela das nove, chamada “Três Graças”, que vai ao ar em outubro, substituindo “Vale Tudo” na grade de programação da emissora.

Em “Três Graças”, Leandro Lima interpretará Herculano, um diretor de banco que busca realizar o sonho de sua esposa, Lena, vivida por Bárbara Reis, de se tornar mãe. O personagem enfrenta um dilema emocional, pois Lena já passou por perdas gestacionais dolorosas. Herculano se mostra disposto a tomar atitudes extremas para ver sua esposa feliz, levantando questões sobre os limites do amor e da obsessão.

A trama da nova novela se concentra na vida de três gerações de mulheres cujas histórias são marcadas por abandono, maternidade precoce e diversos desafios sociais. “Três Graças” promete trazer temas emocionais e relevantes, como gravidez na adolescência, desigualdade social e reconstrução familiar.

O elenco conta com grandes nomes da televisão brasileira, como Sophie Charlotte, Dira Paes, Murilo Benício, Grazi Massafera, entre outros.

As gravações da novela estão acontecendo na zona norte de São Paulo, especialmente na Brasilândia, uma das maiores comunidades da capital. Cenas estão sendo filmadas na rua Ipiroldes Marthis Borges, também conhecida como “Iraque”. Durante as filmagens, Alana Cabral, que interpreta a filha de Gerluce, personagem de Sophie Charlotte, participou de sequências que abordam a realidade de uma jovem lidando com uma gravidez precoce.

A presença da equipe de gravação na comunidade tem gerado reações diferentes entre os moradores. Enquanto alguns comemoram a visibilidade e o reconhecimento trazidos pela produção, outros expressam preocupações sobre os possíveis impactos na rotina local. Com mais de 30 profissionais envolvidos nas gravações externas, a Globo está em diálogo com a comunidade para minimizar os transtornos e garantir que a representatividade local seja respeitada.