Range Rover elétrico: potência, motor e autonomia detalhados

O primeiro Range Rover totalmente elétrico fez sua estreia em um dos eventos automotivos mais badalados do mundo: o Festival de Velocidade de Goodwood, na Inglaterra. O modelo, que foi mostrado em um circuito controlado, promete trazer a experiência de um utilitário esportivo elétrico sem grandes mudanças estruturais em relação aos seus antecessores a combustão.

Esse festival, realizado na linda propriedade de Goodwood House, é o lugar perfeito para lançamentos de modelos novos e protótipos. É sempre um espetáculo ver tantos clássicos e inovações se reunindo em um só lugar, explorando uma rampa de 1,86 km que mistura tradição e modernidade.

Antes de brilhar em Goodwood, o Range Rover elétrico já havia participado de rigorosos testes em lugares como Arjeplog, na Suécia, onde os engenheiros se dedicaram a calibrar sua performance em condições extremas. E pelo que ouvimos, o carro traz uma rodagem silenciosa e uma tração que se adapta até mesmo ao off-road.

O novo modelo utiliza a plataforma MLA-Flex, a mesma já vista em versões híbridas e convencionais. Sua aparência não muda muito, preservando o charme que já conhecemos. A ausência de escapamentos é a principal diferença, enquanto por dentro, novos painéis de controle destacam a gestão de energia.

Com dois motores elétricos de ímã permanente, um para cada eixo, o Range Rover Electric entrega cerca de 557 cv e um torque de impressionantes 86,7 kgfm. A bateria, com capacidade de 117 kWh, promete uma autonomia que varia entre 450 e 480 km, ideal para quem faz viagens mais longas. E quem já passou perrengue com carro elétrico vai adorar saber que ele suporta um carregamento rápido de até 350 kW.

Novo sistema de tração inteligente

Uma das grandes novidades é o sistema ITM (Intelligent Traction Management), que gerencia a tração nas quatro rodas. Ele tem uma capacidade de resposta impressionante, mudando de torque de 50 milissegundos, enquanto os sistemas tradicionais demoram 500. Essa inovação permite uma transferência de força super rápida e até ajustes na tração de cada roda individualmente.

A suspensão do Range Rover elétrico também foi aprimorada. É uma suspensão pneumática com geometrias que vêm dos modelos mais esportivos da marca. Isso ajuda a reduzir a inclinação do carro durante acelerações, trazendo mais conforto e estabilidade, especialmente em trajetos mais acidentados.

Em termos de uso off-road, a Land Rover garante que a entrega instantânea de torque vai melhorar a performance em condições desafiadoras. Além disso, um sistema de direção adaptativa de “um pedal” facilita a pilotagem em situações mais técnicas, ajustando-se ao modo de condução selecionado.

Inconfundivelmente Range Rover

Visualmente, o novo Range Rover elétrico é praticamente idêntico aos seus irmãos a combustão. A marca manteve a opção de entre-eixos curto ou longo, além da altura livre do solo e geometria de suspensão que são familiares para os apaixonados pela linha.

A grande estreia no festival também trouxe a notícia de que a pré-venda desse modelo começa no final de 2025. Com mais de 62 mil clientes já na lista de espera, a expectativa é alta, e os preços devem ficar próximos dos modelos V8.

Quem já teve um Range Rover sabe que a experiência à frente do volante é única. Com essa nova aposta elétrica, a marca parece estar pronta para dar um novo passo no mundo automotivo, mantendo a essência do que faz esses carros tão desejados.