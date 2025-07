Motos mais vendidas na 1ª quinzena de julho de 2025

Na primeira quinzena de julho, a Honda CG 160 mostrou que realmente é a rainha das motos no Brasil, emplacando nada menos que 22.232 unidades. Isso foi um aumento de 17% em relação a junho, segundo a Fenabrave. Para se ter uma ideia, desde o começo de 2025, já são 246.982 motos vendidas desse modelo impressionante.

Logo atrás, a Honda Biz não ficou pra trás, com 12.274 unidades vendidas e um crescimento de 12% nas vendas. E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que também se destacou, fechando o mês com 10.420 unidades e um crescimento de 9% em relação ao mês passado. Quem diria que essas motos viriam com tanta força, não é?

Agora, falando da NXR 160 Bros, a briga foi acirrada. Ela vendeu 10.399 unidades, ficando apenas 21 motos atrás da Pop. O mais interessante é que a NXR teve um crescimento robusto de 29% em julho. Isso mostra que a galera está gostando do modelo! E a Sport 110i, oferecida pela Mottu, também fez sucesso, com 4.800 unidades vendidas.

Na sequência, temos a Yamaha YBR 150, que se destacou com 3.335 motos emplacadas. A Honda CB 300F ficou em sétimo lugar, com 2.996 unidades, seguida pela Honda PCX 160, que registrou 2.433 emplacamentos. Para quem já enfrentou trânsito nas cidades, sabe como a PCX é um verdadeiro achado!

Dando sequência ao ranking, a Honda Sahara 300 teve 2.100 unidades vendidas, enquanto a Honda XRE 190 encerrou o top 10 com 2.040 unidades.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 22.232 2º Honda Biz 12.274 3º Honda Pop 110i 10.420 4º Honda NXR 160 Bros 10.399 5º Sport 110i 4.800 6º Yamaha YBR 150 3.335 7º Honda CB 300F 2.996 8º Honda PCX 160 2.433 9º Honda Sahara 300 2.100 10º Honda XRE 190 2.040

Esses dados refletem a popularidade e versatilidade das motos que dominam as ruas brasileiras. Para quem ama velocidade e eficiência, essa lista é um excelente guia na hora de escolher sua próxima companheira de estrada!