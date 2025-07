Clientes da Hertz avaliam precisão do sistema de IA

AHertz, uma das grandes locadoras de veículos, está enfrentando uma onda de reclamações por causa de um novo sistema de detecção de danos que utiliza inteligência artificial. Muitos clientes estão se sentindo prejudicados, pois o sistema parece encontrar até os menores arranhões, resultando em cobranças que muitos consideram injustas.

Você imagina pegar um carro alugado, devolver e ser cobrado por um dano quase invisível? Pois é, um usuário do Reddit até postou que foi cobrado em torno de US$ 350 por um arranhão menor que uma moeda. Isso faz você pensar, não é? O que é considerado um dano normal versus algo que vale uma penalidade? Vários clientes relatam que, na hora de devolver o veículo, a condição do carro estava melhor do que quando o retiraram.

Inteligência Artificial no Comando

Segundo a Hertz, o sistema só identifica danos que superam 2,54 cm, ou seja, uma polegada. Falar que 97% dos veículos devolvidos estão livres de problemas é até reconfortante. Porém, só a tecnologia não garante que a experiência de locação seja sempre tranquila. Muitos clientes se queixam de que é difícil entrar em contato com a empresa para discutir essas cobranças. Quem já ficou preso em um atendimento automático sabe como é frustrante.

Teve um cliente que resolveu compartilhar sua saga no Facebook, só assim conseguiu falar com uma pessoa de verdade. Imagina só! Você faz tudo certinho, e quando precisa de um suporte, acaba tendo de apelar para as redes sociais. A Hertz reconhece que o atendimento precisa de uma repaginada e garante que os casos mais delicados são analisados por humanos. No entanto, as primeiras respostas vêm do sistema automatizado, o que pode causar ainda mais irritação.

Desafios de Locação

O problema dos danos em carros alugados não é novidade, e afeta tanto as locadoras quanto os clientes. O papo aqui é garantir que o processo seja mais justo. É preocupante pensar que um pequeno arranhão possa se tornar uma grande dor de cabeça. No fim das contas, a experiência de alugar um carro deveria ser tranquila, e não um campo de batalha por cobranças que muitos consideram excessivas.

Mesmo com todas as inovações tecnológicas, parece que ainda precisamos de um jeito mais humano para resolver certas situações, principalmente quando falamos de dinheiro. E, como sempre, continuamos na expectativa de que a experiência de locação melhore para todos nós, apaixonados por dirigir.