Carros mais vendidos de julho de 2025 na primeira quinzena

O fechamento da primeira quinzena de julho trouxe boas noticias para quem está de olho no mercado automotivo! A picape Fiat Strada segue firme na liderança, com nada menos que 5.580 emplacamentos. Para se ter uma ideia da vantagem, ela está mais de 1,5 mil unidades à frente do VW T-Cross, que totalizou 4.060. E não podemos deixar de mencionar o Hyundai Creta, que, com seus 4.033, vem rapidamente ocupando a terceira posição, quase empatando com o T-Cross.

Se o Creta continuar nesse ritmo, é bem possível que registre um dos seus melhores desempenhos desde que chegou ao mercado. E começando a falar sobre as surpresas, o VW Polo, que foi o mais vendido em junho, aparece agora na quarta posição, com 3.898, seguido de perto pelo Chevrolet Onix, com 3.643. A nova versão do Onix deve ter um impacto nos emplacamentos nos próximos meses, então fiquem ligados!

10 Carros Mais Vendidos

Os números não param por aí! O Toyota Corolla Cross volta a brilhar, ocupando a sexta posição com 2.917 emplacamentos, enquanto o Jeep Compass, seu concorrente direto, está apenas no 16º lugar, com 2.001 unidades. Um detalhe interessante é que a Toyota Hilux, com seus 2.631, está entre os dez primeiros, mostrando que pode dar um ótimo resultado esse ano.

Na lista dos dez mais vendidos, encontramos também o Fiat Argo com 2.623 e o Hyundai HB20 com 2.481. E quem aí já viu a nova geração do Nissan Kicks nas ruas? Ele divide a 11ª posição com o Fiat Fastback, ambos com 2.405 emplacamentos. Vale lembrar que os números do Kicks contemplam também a versão anterior, o que ajuda a entender um pouco do seu desempenho.

Outras Surpresas

A lista de vendas não para! O VW Nivus aparece em 13º lugar com 2.393, enquanto o Chevrolet Tracker fica na 14ª posição com 2.237. E a Fiat, sempre na jogada, não deixa o público esquecer do Fiat Pulse, que está em 15º com 2.155. Já o Jeep Compass e o Honda HR-V estão se arrastando no ranking, com 2.001 e 1.969 emplacamentos, respectivamente.

E você, já se decidiu por qual desses modelos fica mais interessado? Muita gente esquece de conferir os números de emplacamentos, mas acompanhar esses dados é uma ótima maneira de entender as tendências do mercado! Se você dirige frequentemente no trânsito, sabe o quanto é importante ter um carro que ofereça conforto e eficiência.