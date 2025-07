Com dificuldade para dormir? Veja alguns chás que vão te ajudar a capotar!

A dificuldade para dormir atinge milhões de brasileiros todos os anos. Por isso, saber algumas técnicas para adormecer pode ser interessante.

Cerca de 73 milhões de brasileiros convivem com a insônia, o que representa aproximadamente 40% da população. Essa condição, caracterizada pela dificuldade em iniciar ou manter o sono, tem se tornado cada vez mais comum, especialmente após a pandemia, que agravou distúrbios emocionais.

Além de impactar a saúde mental, a privação de sono interfere no rendimento físico, no humor e na imunidade. Os motivos vão desde ansiedade, estresse e má alimentação até o uso excessivo de telas e a falta de uma rotina noturna saudável.

Diante disso, buscar alternativas naturais que auxiliem a indução ao sono de forma segura e eficaz tornou-se uma prioridade. Entre essas soluções, os chás se destacam como opções acessíveis e com excelentes resultados.

6 chás que vão te ajudar a dormir como bebê

Incorporar chás calmantes à rotina noturna pode fazer toda a diferença para quem luta contra a insônia. Com propriedades relaxantes e compostos naturais que atuam no sistema nervoso, essas bebidas ajudam a preparar o corpo e a mente para uma noite de descanso profundo.

Além de saborosos, os chás são fáceis de preparar e funcionam como rituais que avisam o organismo de que é hora de desacelerar. Abaixo, conheça seis opções que auxiliam de forma comprovada no processo de adormecer com mais tranquilidade.

Chá de camomila

A camomila é uma das ervas mais conhecidas quando o assunto é relaxamento. Seu efeito sedativo leve age sobre o sistema nervoso central, ajudando a reduzir a tensão muscular e a ansiedade. Consumida antes de dormir, a infusão promove uma sensação de calma e induz o corpo ao estado ideal para o sono.

Chá de valeriana

A valeriana é uma planta amplamente utilizada em casos de insônia crônica. Seu principal ativo, o ácido valerênico, atua como um tranquilizante natural, ajudando a diminuir a agitação mental e favorecendo o relaxamento profundo.

Ao contrário de outros calmantes naturais, a valeriana não causa dependência e pode ser usada por períodos prolongados com orientação. Seu uso regular pode melhorar significativamente a qualidade do sono ao longo do tempo.

Chá de erva-cidreira

Também conhecida como melissa, a erva-cidreira possui propriedades ansiolíticas e calmantes que auxiliam no combate à insônia causada por estresse e preocupação excessiva. Seu aroma suave e sabor agradável tornam a bebida uma das preferidas para consumo noturno.

Chá de lavanda

A lavanda é famosa por seu aroma reconfortante, mas também pode ser consumida em forma de chá para promover relaxamento. Suas propriedades sedativas atuam sobre o sistema nervoso, reduzindo a tensão e a inquietação que dificultam o início do sono.

Chá de passiflora

Extraída da flor do maracujá, a passiflora é um calmante natural que ajuda a controlar sintomas de ansiedade leve a moderada. Seu uso regular pode auxiliar na indução ao sono sem causar sonolência durante o dia seguinte. A infusão dessa planta reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse.

Chá de alface

Embora pouco conhecido, o chá feito com folhas de alface apresenta efeito sedativo e relaxante, devido à presença da substância lactucina. Ele atua suavemente sobre o sistema nervoso e ajuda a diminuir a agitação noturna. É uma excelente opção para quem deseja variar as infusões calmantes.

Outras dicas para dormir bem

Evite o uso de telas antes de dormir : A luz azul dos celulares e computadores interfere na produção de melatonina, hormônio responsável pelo sono. Desconectar-se pelo menos uma hora antes de deitar ajuda o corpo a entender que está na hora de descansar.

: A luz azul dos celulares e computadores interfere na produção de melatonina, hormônio responsável pelo sono. Desconectar-se pelo menos uma hora antes de deitar ajuda o corpo a entender que está na hora de descansar. Crie um ritual noturno relaxante : Tomar um banho quente, ler um livro ou ouvir música suave sinaliza ao corpo que é hora de desacelerar, preparando o cérebro para o sono profundo.

: Tomar um banho quente, ler um livro ou ouvir música suave sinaliza ao corpo que é hora de desacelerar, preparando o cérebro para o sono profundo. Mantenha horários regulares para dormir e acordar : Respeitar um cronograma de sono ajuda a regular o relógio biológico, tornando o processo de adormecer mais natural e constante ao longo dos dias.

: Respeitar um cronograma de sono ajuda a regular o relógio biológico, tornando o processo de adormecer mais natural e constante ao longo dos dias. Evite refeições pesadas à noite : Alimentos gordurosos e de difícil digestão atrapalham o sono e podem causar desconfortos abdominais. Prefira jantares leves, com boa fonte de fibras e pouca gordura.

: Alimentos gordurosos e de difícil digestão atrapalham o sono e podem causar desconfortos abdominais. Prefira jantares leves, com boa fonte de fibras e pouca gordura. Deixe o ambiente confortável e escuro: Reduza ao máximo a iluminação, regule a temperatura do quarto e elimine ruídos. Um ambiente propício ao sono facilita o relaxamento e prolonga a fase profunda do descanso.

Combater a insônia exige constância, atenção ao estilo de vida e escolhas conscientes. Aliar bons hábitos noturnos ao uso de chás naturais pode ser o caminho ideal para conquistar noites mais tranquilas e restauradoras.

