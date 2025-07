Golpe do falso advogado: alerta que merece atenção

Com o aumento da conectividade digital, a segurança de dados pessoais se tornou uma preocupação crescente no Brasil. Um dos golpes que tem chamado a atenção das autoridades, especialmente em 2025, é o do falso advogado, uma prática criminosa que busca enganar pessoas para roubar seu dinheiro por meio de mentiras sobre processos judiciais.

O golpe do falso advogado opera de maneiras diversas, geralmente começando com contatos telefônicos ou mensagens instantâneas. Os criminosos se fazem passar por advogados e utilizam uma linguagem clara e convincente, podendo até mencionar nomes e registros que parecem verdadeiros. O objetivo é convencer a vítima de que precisa fazer um pagamento urgente para resolver um problema judicial, liberar recursos ou encerrar uma ação.

Esses golpistas costumam buscar informações em bancos de dados expostos ou redes sociais para personalizar suas abordagens. Com isso, conseguem citar detalhes pessoais, como nomes de familiares, endereços e até circunstâncias específicas da vida da vítima, tornando a mentira mais crível. As comunicações costumam ocorrer via telefone, WhatsApp ou e-mail, sempre envolvendo pedidos de transferências ou depósitos bancários para solucionar o suposto problema.

Além disso, muitos criminosos enviam documentos falsificados, como procurações e notificações judiciais, utilizando nomes reais de escritórios de advocacia ou instituições conhecidas, o que dificulta a identificação do golpe.

Como funciona o golpe do falso advogado?

Identificar o golpe do falso advogado pode ser difícil, mas alguns sinais podem ajudar. Os golpistas costumam pressionar a vítima a tomar decisões rápidas, alegando urgência ou ameaçando consequências imediatas. Solicitações de depósitos imediatos para contas pessoais são, na maioria das vezes, um sinal de fraude.

Os principais sinais de alerta incluem:

Pressa ou urgência : insistência em realizar o pagamento rapidamente.

: insistência em realizar o pagamento rapidamente. Solicitação de valores antecipados : pedidos de depósitos ou transferências urgentes.

: pedidos de depósitos ou transferências urgentes. Contatos por meios não oficiais : uso de telefones celulares, mensagens de aplicativos ou e-mails genéricos.

: uso de telefones celulares, mensagens de aplicativos ou e-mails genéricos. Informações pessoais detalhadas : uso de dados privados para parecerem confiáveis.

: uso de dados privados para parecerem confiáveis. Documentos suspeitos: envio de arquivos de origem duvidosa ou simulações de documentos oficiais.

Como se proteger do golpe do falso advogado?

Para evitar prejuízos, adotar uma postura cautelosa é fundamental. Se houver dúvidas sobre processos judiciais ou cobranças, o ideal é entrar em contato diretamente com os órgãos do judiciário ou com advogados de confiança, sempre cadastrados na OAB. É importante não realizar pagamentos ou fornecer dados pessoais sob pressão, principalmente em abordagens inesperadas.

Algumas dicas para se proteger incluem:

Desconfiança em relação a pedidos urgentes de pagamento para resolver problemas judiciais. Verificar a autenticidade do advogado no site da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Confirmar diretamente com escritórios oficiais ou pessoas próximas envolvidas na situação. Evitar clicar em links enviados por mensagens ou e-mails sem confirmação. Registrar um boletim de ocorrência se houver suspeita de fraude.

Como agir se você foi vítima desse golpe?

Caso alguém se torne vítima do golpe do falso advogado, é importante agir rapidamente para minimizar os danos. O recomendado é registrar a ocorrência na delegacia, preferencialmente na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, e reunir todas as mensagens e informações recebidas. Além disso, é fundamental notificar bancos e instituições financeiras para tentar bloquear transferências e localizar contas envolvidas no golpe.

Manter-se alerta a contatos inesperados, verificar rigorosamente informações e buscar dados em fontes confiáveis são medidas importantes para reduzir os riscos associados a esse tipo de fraude. Conhecer o funcionamento do golpe do falso advogado pode ajudar a evitar prejuízos e a proteger outras pessoas no convívio social.