Comprar imóvel: informações essenciais para hoje

A compra de imóveis na planta tem atraído muitos brasileiros em busca de condições de pagamento facilitadas e preços mais baixos. Contudo, com o aumento do número de transações, também surgem golpes, onde criminosos aproveitam a situação para aplicar fraudes relacionadas a imóveis que ainda estão em construção. Esse cenário exige cautela dos compradores, que precisam estar atentos para evitar problemas na concretização do sonho da casa própria.

Os golpes envolvendo repasses de imóveis na planta podem acontecer de várias maneiras. Muitas vezes, golpistas se passam por intermediários de compradores ou vendedores, utilizando documentos falsificados para ganhar a confiança das partes envolvidas. Durante as negociações, eles costumam solicitar pagamentos antecipados, taxas de transferência ou sinal, sem garantir que o negócio será efetivado.

Outra forma comum de fraude é a ocultação de dívidas do imóvel, como parcelas em atraso ou débitos de taxas condominiais. O novo proprietário, ao adquirir a unidade, pode assumir responsabilidades desconhecidas. Para evitar esses golpes, especialistas recomendam que os compradores verifiquem a autenticidade dos documentos e consultem o histórico do imóvel no cartório de registro de imóveis e com a construtora responsável.

É importante ficar atento a alguns sinais que podem indicar fraudes em transações de repasse de imóveis na planta:

Pressa para fechamento: Se o vendedor pressiona por um fechamento rápido, isso pode ser um sinal de alerta.

Se o vendedor pressiona por um fechamento rápido, isso pode ser um sinal de alerta. Solicitação de pagamento antecipado: Pedidos de dinheiro antes da assinatura do contrato devem ser vistos com desconfiança.

Pedidos de dinheiro antes da assinatura do contrato devem ser vistos com desconfiança. Documentação incompleta: Contratos que não são claros ou que não correspondem aos documentos fornecidos pela construtora podem ser uma armadilha.

Contratos que não são claros ou que não correspondem aos documentos fornecidos pela construtora podem ser uma armadilha. Negociações fora dos canais oficiais: Evitar a formalização do negócio em corretoras ou com intermediários autorizados é um sinal de risco.

Para reduzir os riscos ao adquirir ou repassar um imóvel em construção, algumas precauções podem ser adotadas:

Verificar o imóvel: Confirme com a construtora se a situação do bem está regular e se o repasse é permitido. Analisar a documentação: Solicite e revise todos os documentos, incluindo contratos e registros de pagamento de taxas. Contratar um profissional: Consultar advogados ou corretores de imóveis especializados pode oferecer maior segurança legal. Realizar pagamentos com segurança: Evite transferências sem garantia e depósitos em nome de terceiros não identificados. Desconfiar de ofertas muito abaixo do mercado: Preços muito baixos podem indicar um golpe.

Além dessas dicas, é essencial manter um diálogo aberto com todas as partes envolvidas e não hesitar em questionar eventuais inconsistências no processo. Buscar informações detalhadas contribui para negociações mais seguras e dificulta a ação de golpistas.

Se surgir qualquer dúvida sobre a idoneidade dos envolvidos ou a documentação apresentada, é prudente interromper as negociações até que todas as informações sejam verificadas. Caso o comprador ou vendedor impeça a consulta ao histórico do imóvel ou dificulte o acesso à documentação original, isso deve ser considerado um sinal de alerta.

Para garantir mais segurança, é aconselhável:

Pesquisar a reputação da empresa e dos intermediários em órgãos de proteção ao consumidor, como o Procon.

Reunir referências e procurar experiências anteriores de outros compradores.

Utilizar apenas contratos revisados por profissionais da área.

Adotar uma postura crítica e atenta nas negociações é fundamental para que a busca pela casa própria não se transforme em um problema. Fazer consultas e verificar a legalidade do repasse é imprescindível para prevenir fraudes no mercado imobiliário.