Cazé TV terá exclusividade na transmissão da Copa do Mundo 2026

A Cazé TV, canal digital liderado por Casimiro Miguel, anunciou que transmitirá todos os 104 jogos da Copa do Mundo FIFA 2026. Essa confirmação foi feita nas redes sociais do canal, que agora se torna a única plataforma com direitos totais de exibição dessa edição do torneio.

A equipe da Cazé TV destacou a evolução do canal desde sua estreia em 2022, quando transmitiu 22 partidas do Mundial do Catar com autorização para mostrar um jogo por dia. Naquela época, a Globo detinha os direitos de transmissão de todas as 64 partidas. A Cazé TV, no entanto, ganhou popularidade e, com isso, conquistou a exclusividade na transmissão integral da próxima Copa do Mundo.

Em relação à Globo, a emissora adquiriu direitos para apenas 52 partidas, o que representa 50% do torneio. Isso significa que a Cazé TV terá uma posição privilegiada no mercado de mídia esportiva digital. Outras emissoras, como a Record, estão considerando a possibilidade de entrar na disputa pelos direitos de exibição, mas ainda não há decisões definidas sobre isso.

A Copa do Mundo de 2026 trará algumas mudanças significativas. Será a primeira edição com 48 seleções, aumentando em 16 o número de times em comparação com edições anteriores. Além disso, o total de jogos saltará para 104, ao invés das tradicionais 64. O torneio será realizado em três países da América do Norte: Estados Unidos, Canadá e México. O jogo de abertura está marcado para 11 de junho de 2026, na Cidade do México.

Quanto à Cazé TV, além da transmissão gratuita pelo YouTube, o canal estará presente em outras plataformas de streaming, como Disney+, Amazon Prime Video, Samsung TV Plus e Sky+. O canal promete manter o tom informal e irreverente que conquistou o público jovem, por meio de comentários descontraídos e transmissões interativas.