Royal Enfield abre cadastro para interessados em nova moto

A Royal Enfield está com uma novidade fresquinha para os amantes de motos! Em maio, a marca indiana revelou sua nova Guerrilla 450, que deve desembarcar no Brasil em setembro. E o melhor: você já pode se inscrever para ficar por dentro de tudo sobre essa máquina que promete agitar o mercado. A marca criou um site especial onde os interessados podem fazer um cadastro e receber as últimas atualizações.

A Guerrilla 450

Essa moto vem com um ar mais jovem e descontraído, bem diferente do que estamos acostumados com os outros modelos da marca. Embora compartilhe o chassi e o motor da Himalayan 450, a Guerrilla se destaca pelo visual e pelo preço mais acessível. Um dos primeiros pontos que você vai notar é a ausência do parabrisa e das armações laterais de proteção, características que marcam presença na Himalayan.

Outra mudança notável está nas rodas e pneus. Enquanto a Himalayan 450 utiliza pneus off-road com rodas de 21” na frente e 17” atrás, a Guerrilla opta por um conjunto mais adaptável ao asfalto, com rodas de 17” nas duas extremidades, feitas de liga leve. Isso abre espaço para pneus sem câmara, nas medidas 120/70-17 e 160/60-17, o que oferece mais versatilidade. A moto ainda mantém os discos de freio com sistema ABS nas duas rodas, bem como uma suspensão que combina um garfo convencional de 140 mm na frente e um único amortecedor de 150 mm na traseira.

Falando do coração da máquina, ela Sporting o propulsor monocilíndrico de 452 cm³ que já é conhecido dos fãs da Himalayan. Com refrigeração líquida e injeção de combustível, esse motor entrega 40 cv de potência e 4,2 kgfm de torque, acoplado a uma transmissão de 6 velocidades. Isso significa que você vai ter potência na mão para encarar tanto passeios durante a semana quanto aventuras nos finais de semana.

Tecnologia e Iluminação

O visual da Guerrilla 450 não é a única mudança. A iluminação é totalmente em LED, trazendo um toque moderno ao design. Você pode escolher entre pinturas bem legais como Smoke Silver e Playa Black Analogue, que vêm com painel analógico e um sistema de navegação Tripper opcional. Mas se você prefere tecnologia, a versão com painel digital, chamada Tripper Dash, está disponível nas cores Yellow Ribbon, Brava Blue, Playa Black Dash e Gold Dip. Essa tela proporciona uma experiência de navegação bem mais precisa, exibindo mapas e instruções muito mais claras do que o sistema normal.

Se você é como muitos de nós que adora sentir a liberdade sobre duas rodas, a Guerrilla 450 parece ser uma adição empolgante para aqueles que buscam conforto e estilo ao rodar, seja em um passeio tranquilo ou nas trilhas. Prepare-se para as novidades e, quem sabe, dar umas voltas com essa belezura na estrada!